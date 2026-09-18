William i Kate odabrali Eton za princa: Evo kako će boravak izgledati i koliko stoji školarina

Kada je došlo vrijeme za odabir srednje škole za njihovog najstarijeg sina i budućeg britanskog kralja, princ William (44) i Kate Middleton (44) razmatrali su pažljivo. Iako se godinama nagađalo o različitim opcijama, par je na kraju donio odluku koja spaja obiteljsku tradiciju i potrebu za zaštitom privatnosti mladog prijestolonasljednika.

Kraljevska povjesničarka Amanda Foreman ističe kako odabir koledža Eton za princa Georgea (13) predstavlja svojevrsni bijeg u sigurnost. Roditelji su dugo vagali sve mogućnosti, ali na kraju su odabrali instituciju koja već ima bogato iskustvo u radu s članovima kraljevske obitelji.

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Kraljevska povjesničarka pojašnjava razloge iza ove odluke.

​- Željeli su svježiji pristup, ali ovo je pouzdano, iskušano i provjereno, te znaju da će tamo imati apsolutnu diskreciju. Ne moraju izmišljati nikakve nove protokole - naglašava.

Neki stručnjaci smatrali su da bi princ i princeza od Walesa mogli odabrati mješovitu obrazovnu ustanovu poput koledža Marlborough. To je škola koju je svojedobno pohađala Kate Middleton, a takav bi odabir omogućio Georgeu da u budućnosti uči zajedno sa svojim mlađim bratom i sestrom, princezom Charlotte (11) i princem Louisom (8).

Foto: GEORGE ROGERS/SIPA

Ipak, Eton je postao konačni izbor. Upravo su tamo princ William i njegov brat, princ Harry, proveli svoje srednjoškolske godine. Izvor blizak obitelji otkriva pozadinu ove odluke.

​- George je oduvijek želio ići očevim stopama - potvrdio je izvor nakon službene objave.

Prvi dan u prestižnoj školi

Na kišno rujansko jutro, princ William, princeza Kate i princ George stigli su u povijesnu instituciju koju je davne godine utemeljio kralj Henrik šesti. Na samom ulazu dočekali su ih ravnatelj Simon Henderson i prorektor Sir Nicholas Coleridge. Ravnatelj Henderson toplo je pozdravio novog učenika.

Foto: GEORGE ROGERS/SIPA

​- Dobrodošao. Sretno. Uživaj - poručio mu je Henderson.

Autor knjiga o kraljevskoj obitelji Simon Vigar opisuje prve dojmove mladog princa.

​- Izgledao je opušteno i sretno - kaže Vigar.

Nakon službene dobrodošlice, osoblje je otpratilo trojku do učeničkih odaja, pri čemu je princeza Kate zaštitnički stavila ruku na leđa svog najstarijeg sina. Zatim je došlo vrijeme da se mladi princ smjesti u svoju sobu za prvu godinu. Svaki dječak u internatu ima vlastitu sobu koja sadrži osnovni namještaj poput kreveta za jednu osobu, radnog stola i nekoliko polica. Kako bude napredovao kroz školovanje, njegov će smještaj postajati sve prostraniji.

Foto: Adrian Dennis/PRESS ASSOCIATION

Njegova soba uključivala je i jedan dobro poznati standard - tradicionalnu etonsku uniformu. Ona se sastoji od crnog fraka, prsluka, hlača na pruge i krutog bijelog ovratnika. Poput svog oca, strica i mnogih dječaka prije njega, George će ovu uniformu nositi idućih nekoliko godina. Kasnije može dobiti privilegiju nošenja šarenog prsluka ako, poput Williama, s vremenom preuzme lidersku ulogu starijeg učenika na Etonu. Školarina za ovu prestižnu ustanovu iznosi impresivnih 74.000 eura godišnje, a institucija je nadaleko poznata po visokim akademskim standardima.

Velika prekretnica

William i Kate proveli su ljetne mjesece pripremajući svoju obitelj za ovu veliku promjenu. Vrijeme su provodili u svojoj seoskoj kući Anmer Hall, posjetili su Igre Commonwealtha u Glasgowu te su prisustvovali tradicionalnom kasnoljetnom okupljanju kraljevske obitelji u dvorcu Balmoral. Cijelo ljeto obitelj je posvetila zajedničkom druženju.

Foto: GEORGE ROGERS/SIPA

Stručnjak za kraljevsku obitelj Russell Myers pojašnjava njihove ljetne prioritete.

​- Cijelo ljeto bilo je usmjereno na obiteljsko vrijeme prije nego što će, po prvi put, provesti znatnu količinu vremena odvojeni jedni od drugih - navodi Myers.

Prijatelj obitelji otkriva koji je glavni cilj princa Williama kada je riječ o odgoju djece.

​- Njegova je najveća ambicija omogućiti svojoj djeci što normalniji život dok su mali. On i Kate su u tome bili iznimno uspješni - objašnjava prijatelj.

*uz korištenje AI-ja