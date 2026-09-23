Williama i Harryja su pitali što misle o knjizi o njihovoj mami

Princ Harry i princ William izbjegli su pitanja o memoarima svog ujaka Charlesa Spencera, koji se u knjizi dotaknuo i njihove pokojne majke, princeze Diane, piše PageSix.

Kada je u ponedjeljak stigao na dodjelu nagrada WellChild u Londonu, novinar je upitao vojvodu od Sussexa je li posljednjih dana razgovarao s ujakom. No Harry nije ništa odgovorio. Dan poslije, njegov brat se pojavio u kinu ActOne na obilježavanju dana britanske filmske industrije. Novinar ga je upitao što misli o knjizi svog ujaka, no William ga je izignorirao i samo prošao.

Spencerova knjiga 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra' objavljena je jučer diljem svijeta. U njoj grof Spencer progovara o životu pokojne princeze Diane, ali i o kraljevskoj obitelji. Tvrdi kako je kralj Charles zvučao 'ushićeno, poput dobitnika na lutriji' kada je saznao za princezinu smrt.

Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

- Kada pogledam unatrag, sumnjam da je prinčeva prva reakcija bila više o tome kako bi mu ovaj događaj mogao omogućiti da se oženi ženom koju je volio, nego žaljenje za gubitkom žene koju nije volio, napisao je Spencer misleći na današnju kraljicu Camillu, kojom se Charles vjenčao 2005. godine. Spencer također tvrdi kako je Charles urlao na njega preko telefona jer nije želio da nećaci, William i Harry, hodaju iza majčina lijesa.

- Preko telefona je iskalio ono što sam oduvijek smatrao njegovim potisnutim prezirom prema Diani i užasom zbog toga koliko je svijet bio opčinjen njezinom smrću. 'Budi siguran', prosiktao je, 'uskoro ćemo je zaboraviti!', piše Spencer u novoj knjizi.