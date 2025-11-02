Wow! Dvostruka Guinnessova rekorderka u 'Supertalentu' izvela nesvakidašnji limbo

Jeste li poludjeli?! Jeste li vi normalni? Pa mogla si se zapaliti!, šokirano je izjavila Maja Šuput nakon nastupa Shemike Campbell, dvostruke Guinnessove rekorderke, koja je svojim vatrenim limbom otvorila šestu audicijsku epizodu 'Supertalenta'.

Shemika, podrijetlom s Trinidada i Tobaga, a odrasla u Buffalu u New Yorku, doputovala je čak 24 sata avionom sa suprugom samo da bi nastupila u 'Supertalentu'. A isplatilo se. Ova 14 godina duga strast prema limbu pokazala se u svakom pokretu njezine točke, od akrobatskog provlačenja ispod zapaljene šipke do balansiranja tanjurima na štapovima i korištenja vatre.

Foto: NOVA TV

U jednom je trenutku u svoju točku uvela i žiri, Fabijana Pavla Medvešeka i Davora Bilmana, koji su joj pomogli dovršiti koreografiju. Kad im je otkrila da drži ne jedan, već dva Guinnessova rekorda, Fabijan je samo uskliknuo: 'Pa to je ludo!'

Oduševljena Martina Tomčić Moskaljov pitala se pate li joj koljena zbog plesanja limba, na što je Shemika odgovorila da ne osjećaj nikakvu bol.

Nakon nastupa koji je žiri ostavio bez daha, Shemika je dobila četiri odlučna 'DA' i prošla u sljedeći krug.

Foto: NOVA TV