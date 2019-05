Wu Tang o Hrvatskoj: 'Imate prelijepe žene i odličnu kuhinju'

Više ne brojim koliko smo od početka ove turneje odradili nastupa jer želimo da svaki bude nezaboravan. Osjećamo veliku odgovornost prema fanovima, koji su možda došli baš na našu gažu opustiti se i ‘izliječiti’ se od lošeg dana, priča mi u backstageu Sea Star festivala u Umagu Masta Killa iz legendarnog Wu-Tang Clana.

Motajući jedan smotuljak za drugim, ovaj reper iz New Yorka, priča mi o poštovanju koje ovaj bend, koji ove godine slavi 25 godina od kultnog albuma 'Enter the Wu-Tang', osjeća prema svima koji dolaze na njihove koncerte. Iako su dosegnuli status zvijezda već davno, nisu se promijenili.

- Mi na nastupu nemamo pravo nešto zaje**ti. Niti si uzeti za pravo da je taj dan i nama loš. Opstati u glazbi, koliko smo opstali mi, znači nikad ne uzimati zdravo za gotovo publiku koja te podržava. A niti smiješ zaboraviti da si u prvom redu umjetnik, a tek onda nekakav celebrity – priča Masta Killa, kojeg za Hrvatsku vežu predivne uspomene. Dok se sprema nastupiti pred 40.000 ljudi, nabraja mi svoje najdraže stvari u Lijepoj Našoj.

- Kad god sam u Hrvatskoj, sjajno se zabavljam. Imate fantastična jela, stvarno je sve što smo probali vrlo ukusno. A žene... Ne smijem zaboraviti žene. Jedne od najljepših na svijetu koje smo vidjeli. A mi smo stvarno vidjeli puno toga. Dame su, rekao bih, senzacionalne. A onda i more. Nevjerojatno kako je kod vas lijepo - nabraja mi Masta i odmah nastavlja:

- Već sam ranijih godina dolazio ovamo, kako zbog posla tako i zbog užitka, pa mi je ovo već četvrti provod u vašoj zemlji - kaže mi.

Inače Wu-Tang Clan, kojima tepaju da su “bogovi rapa”, ugledni magazin Rolling Stone proglasio je za najveću hip-hop grupu svih vremena. Ali osim hip-hopa, ove dečke zanima širok spektar tema.

Raspitivali su se tako prije svojeg nastupa o stanju u državi, o našim političarima... Moje komentare popratili su sočnim psovkama i ugodno druženje zaključili su riječima:

- Yo, Ana. All you need is love and tolerance - poručio mi je za kraj...

