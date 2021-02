Spot za pjesmu 'Hram' Damira Kedže (33) i srpske pjevačice Tijane Bogićević (39) u jednom danu pregledao se više od 80.000 puta i bio je u trendingu u Hrvatskoj. No čini se da je došlo do problema pa je spot ubrzo 'nestao' s YouTubea.

POGLEDAJTE VIDEO: Damir Kedžo komentirao pjesme za Eurosong

Kedžo se oglasio na Instagramu i objasnio što se dogodilo.

- Zbog neosnovanog copyright zahtjeva koji je u ime Dallas Recordsa upućen YouTubeu video spot za pjesmu 'Hram' je privremeno uklonjen. Nakon naše reakcije odgovorni u Dallas Recordsu zahtjev su povukli i u tijeku je postupak vraćanja videa na YouTube kanal. Uskoro ćemo ponovno gledati video na YouTubeu. Do tada se slušamo i gledamo na svim streaming platformama, TV i radio postajama - napisao je glazbenik.

Naime, spot za pjesmu 'Hram', tvrde iz agencije Wedding2book, podsjeća na zasad neobjavljeni spot Ivanke Mazurkijević (49) i Damira Martinovića Mrleta (59). Agencija je u studenom objavila kadrove iz spota te su optužili redatelja Kedžina spota Filipa Gržinčića, odnosno riječki studio Gržinčić, da su kopirali njihovu ideju.

- Mi zaista cijenimo Damira Kedžu, i žao mi je što ne ide na Eurosong. Mi smo samo izvođači, a produkcije su te koje su odgovorne za izradu spota, no moram reći da nam je isto bilo čudno kada se u njegovom spotu pojavio isti kadar, ista lokacija, pa rekla bih i isti konj, kao u materijalima koje smo stavili još u studenom na Instagram. U Rijeci nema puno kreativnih direktora i kada su te fotografije objavljene, Kedžina producentica je lajkala, znači da je odmah to vidjela. Nama izlaze tri spota i dokumentarac, a sporni kadrovi su u trećem spotu. Sad će ispasti da smo mi uzeli njegovu ideju, a u stvari smo s tim izašli prije njega. Nažalost nije prvi put da komercijalni izvođači posuđuju od nekomercijalnih - rekla je Ivanka Mazurkijević za Večernji.hr. No iz Kedžina tima kažu kako su na spotu 'Hram' počeli raditi prije godinu dana.