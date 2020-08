Za Brenu su godine samo broj: Pjevačica je pozirala u badiću

<p>Pjevačica <strong>Lepa Brena</strong> (59) sa svojom obitelji uživa u Monte Carlu. Nerijetko na društvenim mrežama objavljuje fotografije sa suprugom <strong>Bobom Živojinovićem</strong> (57), a 'okinula' je i nekoliko fotografija dok su uživali na jahti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Lepom Brenom</strong></p><p>Između ostaloga, pozirala je u kupaćem kostimu i pokazala kako unatoč godinama drži vitku liniju. Njezini obožavatelji često govore kako bi joj na izgledu mogle zavidjeti i puno mlađe kolegice.</p><p>Pjevačica je više puta otkrila tajnu kako uspijeva održavati vitku liniju. Prošle su godine otkako je krenula u 'borbu' s kilogramima, no Brena se i danas svega često prisjeća.</p><p>Ono što ju je pokrenulo da smršavi, bio je komentar jednog konobara s početka njezine karijere, koji joj je rekao: 'Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono, došla trafostanica'. Takav ju je komentar povrijedio, ali i motivirao na promjenu. Kako je krenula i shvatila da se nešto događa s njenim tijelom, danas 59-godišnja pjevačica, odlučila je tijelo dovesti u savršeno stanje.</p><p>- Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne kuhalo do besvijesti da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena za srpski <a href="https://zena.blic.rs/zdravlje/vip-dijeta-lepa-brena/jp55yc9" target="_blank">Blic</a>.</p><p>S obzirom na pandemiju korona virusa, mnogim glazbenicima otkazani su koncerti. Lepa Brena je to razdoblje iskoristila za odmor s obitelji. Ranije je istaknula kako joj je to tijekom karijere nedostajalo. A nedavno su pjevači u Srbiji zatražili su novčanu pomoć od države, pišu<a href="https://mondo.rs/Zabava/Zvezde-i-tracevi/a1355415/Pomoc-od-drzave-estrada-Neda-Ukraden-Lepa-Brena.html" target="_blank"> tamošnji mediji</a>. Na popisu se našla i Lepa Brena. Ona je dobila novčanu pomoć za sedmero zaposlenih, uključujući i sebe, u trgovini pljeskavica 'Big Rori'. To znači da je država pjevačici dala 2520 eura za tri mjeseca, odnosno gotovo 40.000 kuna. </p><p> </p><p> </p>