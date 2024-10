Za kraj, pao i treći zlatni gumb! Martinu oduševila plesna grupa iz Dubrovnika: 'Ovo je moćno...'

Novu, treću audicijsku epizodu 'Supertalenta' otvorio je dvojac iz Afrike pod nazivom Les Sencirk, a oboje trenutačno rade u Francuskoj. Svojim su cirkusnim vratolomijama izazvali vrtoglavicu svima u studiju. Srećom, momci su profesionalci koji su toliko dobro uvježbali akrobacije da nije bilo mjesta za strah, iako su u pitanju bile opasne visine i rizične potpore.

Čak su sami izradili i rekvizit koji su prilagodili svojim potrebama.

- Joj, joj, joj - govorila je Martina dok je gledala nastup.

Žiri je prepoznao uložen trud te njihovu hrabrost nagradio s 4 'da', odnosno prolaskom u idući krug natjecanja.

Čovjek magnet privukao je pažnju gledatelja svojim nadnaravnim talentom – za prsa, leđa i dijelove glave Muhibije Buljubašića metalni se predmeti lijepe poput magneta, a kako bi provjerila istinitost ovog fenomena, Maja se sama morala uvjeriti.

Uspjela je bez ikakvih problema za njegovo tijelo zalijepiti žlice i mobitele.

Unatoč tome što su članovi žirija u početku bili skeptični, Muhibija ih je uspio oduševiti i svojim je nesvakidašnjim talentom izborio jednoglasni prolaz dalje:

- Ja bih vas pustila i da je ovaj nastup bio totalni debakl, ali ovaj nastup je bio top - izjavila je Maja tijekom glasovanja.

Nakon čovjeka magneta pozornicu je zauzeo 'šaptač biciklima' Juan Pablo, koji je po dolasku prepričao svoj prvi susret s Fabijanom.

Bilo je to na jednom zagrebačkom semaforu gdje se Juan spremao vozačima pokazati trikove na biciklu, u čemu je nažalost bio spriječen, no došlo je vrijeme da to nadoknadi.

Nakon kratkog one-man showa, u svoj je nastup uključio voditelje i žiri koje je na biciklu uspio preskočiti iz zaleta i istovremeno napraviti salto u zraku.

Popraćen ovacijama, Juanov nastup je malo koga ostavio ravnodušnim.

Među komentarima žirija našla su se pitanja poput: 'Jesi li ti normalan?' i 'Kako je ovo moguće?', no ono što nije bilo upitno je zeleno svjetlo na semaforu za njegov prolazak dalje.

Ponosni predstavnik Italije Nicola Matarazzo pokazao je svoje umijeće baratanja tijestom za pizzu koje je, za potrebe akrobatskog showa i iz poštovanja prema hrani, napravljeno od silikona.

S puno je uspjeha prezentirao boje svoje zemlje i svojom spretnošću očarao žiri:

- Ovo je bilo jako lijepo i interesantno. Impresivno je koliko si fleksibilan i što sve možeš izvesti sa silikonom i tijestom - zadovoljno je rekao Davor.

On je zajedno s ostatkom žirija Nicoli osigurao mogućnost barem još jednog povratka u Hrvatsku.

Nakon pizza showa, na pozornicu je ušetao sedmogodišnji veseljak Marko Ivandić sa šargijom koju svira od svoje druge godine.

Da stvar bude bolja, šargija nema note, pa sve što svira, svira po sluhu, iako kaže da nitko u njegovoj obitelji nije muzikalan. Ponosno je pokazao kako zna napraviti i stoj na rukama.

Marko je rekao da mu je šargiju kupio kum koji je profesionalac, na što mu je Fabijan rekao:

- Ma i ti si profesionalac.

Žiriju nije trebalo dugo da se oduševi, a osim sviranjem, Marko ih je osvojio svojom osobnošću:

- Toliko je sladak! - komentirala je Maja, a žiri je Marka nagradio prolaskom u idući krug.

Iduća kandidatkinja pokazala je umijeće plesa na šipci za koje je potrebno mnogo snage, gracioznosti i ritma, a Klara Boroš dokazala je da sve to ima.

Klara je svojom točkom, unatoč tremi, oduševila žiri:

- Figure su bile senzacionalne - primijetila je Maja koja je zaključila da će si kupiti jednu šipku.

- Bila si prebrutalna i premoćna. Tvoje mjesto je tu - rekla je Martina usput naglasivši kontrast između snažnih pokreta i tetoviranog tijela te Klarine senzibilnosti.

Njezina je točka od žirija osvojila 4 'da'.

Po prvi put u Supertalentu, u studiju su bila ne jedan, nego dva stručna žirija – jedan iz sadašnjosti, a drugi iz budućnosti.

Simpatična amaterska glumačka skupina Penzilište pripremila je genijalni skeč u kojem su odglumili Martinu, Fabijana, Maju i Davora u vremenskom razmaku od 30 godina: '2054.? Znači ja obožavam tu godinu, ako će Martina ovako biti tiha, ja jedva čekam', našalio se Davor.

Na to se Maja nadovezala:

- Ako ću ja biti i dalje u takvoj energiji, potpisujem odmah. Ovo je iznad svega - rekla je oduševljeno.

Originalnost se isplatila te je Penzilište dobilo 4 'da' i motivaciju za daljnje predstave.

Iznenađenjima tu nije bio kraj jer je iz publike na pozornici završio Andreas Martin koji nije ni znao da će nastupati.

To može zahvaliti svojoj supruzi Barbari koja ga je u tajnosti prijavila pa je, htio to ili ne, morao nastupiti.

Romantični Francuz otpjevao je pjesmu Petra Graše koju je prvi put pjevao na njihovom vjenčanju. Više od pjevačkih sposobnosti, žiriju se svidjela njegova energija i priča, pa su glasovi bili podijeljeni.

Davor mu je dao 'ne', Martina i Fabijan 'da', a neodlučna Maja priklonila se većini i svojim 'da' Andreasu osigurala prolaz.

Još jednu plesnu točku otplesali su mladi plesači Flashdance Unita iz Rijeke čija je energična i moćna koreografija izazvala ovacije u publici, a atmosferi su doprinijeli i njihovi navijači koji su ih došli podržati.

Nakon nastupa, Davor je interpretirao pouku koreografije:

- Dobro i ljubav trebaju odnekud krenuti da bi se prelili na sve ostalo i da bi pobijedili.

S tim se Martina ne samo složila, nego se ustala i čestitala mu poljupcem u čelo, što ulazi u zapisnik kao povijesni trenutak Supertalenta.

Plesom i prenesenom porukom, plesači su ispunili svoj cilj, ali i osigurali nastavak natjecanja.

Još jedan povijesni trenutak priredili su Jozo Vrban i Dragan Medić koji su svoje individualne pjevačke nastupe pretvorili u dvoboj.

Došli su iz istog mjesta s istim talentom, oboje su dobili isti i ujedno maksimalni broj ikseva, no jedan je među njima ipak pobijedio:

- Dragane, oborili ste rekord Supertalenta, nitko nikad nije dobio 4 iksa u 10 sekundi - objavila je Maja i zatim proglasila pobjednika:

- Gospodine Jozo, vi ste pobjednik ovog duela.

Vidno razočaran, Dragan je pružio ruku i čestitao svom suparniku, nakon čega su se uputili odakle su zajedno i došli. Dragan i Jozo ovoga puta nisu imali sreće.

Martinu je najviše oduševila koreografija plesnog studija Step 'n Jazz koja ju je toliko dirnula da se nije mogla suzdržati od stiskanja zlatnog gumba:

- Moćno, snažno, sugestivno, prezentno… dlanovi su mi znojni od uzbuđenja i od priče - komentirala je Martina nakon čega je uslijedio šok za mlade plesače.

Zlatni Step 'n Jazz već je jednom uspio doći do polufinala, a ovog je puta dobio direktnu ulaznicu zahvaljujući besprijekorno izvedenoj koreografiji u koju je utkana snažna poruka.

Cilj im je bio kroz ples pokazati koliko nas tehnologija može učiniti odsutnima u vlastitim životima i koliko je oslobađajuće biti prisutan u trenutku. Iako plesači u trenutku Martinine odluke nisu bili u potpunosti prisutni od šoka i uzbuđenja, zlatni gumb je savršeno zapečatio kraj treće audicijske epizode.