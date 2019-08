Za popularnu seriju Lewinsky režira svoju aferu s Clintonom

Treća sezona popularnog serijala 'American Crime Story' bavit će se seks aferom između Monice Lewinsky (46) i bivšega američkog predsjednika Billa Clintona (72), zbog koje je gotovo odstupio s funkcije, objavio je u utorak na prezentaciji na Beverly Hillsu predstavnik FX Networksa.

Bivša pripravnica u Bijeloj kući Monica Lewinsky jedna je od producentica nove sezone serijala pod nazivom 'Impeachment: American Crime Story'.

Foto: youtube screenshot

Snimanje bi trebalo započeti u veljači iduće godine, a u Sjedinjenim Državama će se premijerno prikazati 27. rujna 2020.

Izvršnog producenta Ryana Murphyja (53) na izbor teme nadahnuo je bestseller Jeffreya Tobina iz 1999. godine 'A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal that Nearly Brought Down a President'. Scenarij će napisati Sarah Burgess (32).

Foto: Neil Munns/Press Association/PIXSELL

Monicu Lewinsky u serijalu će glumiti Beanie Feldstein (26) ('Booksmart', 'Lady Bird'), a Lindu Tripp (69) , njezinu bivšu kolegicu koja je snimila razgovore te omogućila da se razotkrije afera s tadašnjim predsjednikom utjelovit će glumica Sarah Paulson (44) ('Glass', 'Ocean's 8'). Annaleigh Ashford (34) će glumiti Paulu Jones (52).

Druga Tobinova knjiga 'The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson', poslužila je kao predložak za prvu sezonu serijala 'The People vs OJ Simpson', koju su i publika i kritika odlično prihvatili, a glumci Cuba Gooding Jr. (51) i Sarah Paulson za uloge su nagrađeni nagradama Emmy.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

I prve dvije sezone serijala 'American Crime Story' bavile su se istinitim događajima koji su potresli Sjedinjene Države, a osvojile su ukupno 16 nagrada Emmy.