Za Robićevu imovinu 20 godina bori se 13 nasljednika: Apsurd!

Vrijedne nekretnine, automobili, brodovi, umjetničke slike, tantijemi... Imovina poznatih i slavnih često je iznimno vrijedna, a isto tako često smo svjedoci i nemogućnosti dogovora oko podjele te imovine, nasljedstva, pa onda kreću mučne optužbe, dugogodišnji procesi, svađe i prepucavanja. Već iscrpljeni od te borbe ne prezaju ni pred čime, u javnost izlazi prljavi veš, a nije rijetkost ni kad se odjednom počnu javljati rodbina i obitelj za koju prije nisu ni čuli. U ovom serijalu donosimo neke od priča samih aktera. Ispričali su nam svoja iskustva procesa koji su u tijeku već godinama, a pomaka gotovo da i nema. Situacije u kojima se ponekad nalaze zaista postaju bizarne, a optužbe sulude.

Tri dana prije smrti napisao je oporuku u kojoj vilu i zemljište u Ičićima, vrijedne milijun njemačkih maraka, poklanja Riječkoj nadbiskupiji. Crkva je zato u vrtu vile trebala sagraditi kapelicu i njegovoj supruzi do smrti isplaćivati 5000 kuna mjesečno.

Foto: arhiva VL

Laka podjela, smatrao je Ivo. Nasljednici su krenuli u bitku, no imovina i danas nije podijeljena. Glazbena legenda Ivo Robić, koji je u Rijeci u 78. godini preminuo od srčanog udara, sa suprugom Martom živio je na relaciji Zagreb - Ičići, gdje su sagradili kuću.

Nakon njegove smrti u ožujku 2000. supruzi je oporukom ostavio oko 140.000 tadašnjih njemačkih maraka na štednim knjižicama u Riječkoj banci i odredio kako Marta može raspolagati njegovim autorskim pravima. Bračni par nije imao djece pa su se dvojica Ivine braće uključili u nasljedstvo i time se pravna bitka 'zahuktala'.

- Ovo je apsurd od nasljedstva da podjela imovine traje gotovo 20 godina, nisam zadovoljan - rekao je za 24sata zagrebački odvjetnik Jadranko Črnko, koji godinama pokušava 'zatvoriti' slučaj Robić. No, svaki put bi netko od nasljednika pokrenuo osporavanje odluke i sve bi se ponovno vratilo na sud.

Foto: arhiva VL

Ivina braća Rajko i Miroslav s Martom su trebali podijeliti gotovo 300 tisuća njemačkih maraka, stan u Zagrebu, automobil marke Mercedes i autorska prava. Smatrali su kako Marti ne pripada polovina, nego jedna petina ostavštine. Tvrdili su da je svu imovinu stekao Ivo zbog glazbene karijere, dok su za Martu rekli da je bila 'tek' domaćica. Zato su braća tražili Ivine novce, Mercedes iz 1996., kuću u Ičićima, deset zlatnih ploča i pianino. Marta se tome žestoko protivila. Kaže Črnko, zadnja i nepravomoćna presuda donesena je 24. listopada prošle godine.

- Donesena je prvostupanjska presuda u predmetu utvrđenja bračne stečevine gospođe Marte Robić, kojom je Općinski građanski sud u Zagrebu presudio da je Marta suvlasnica temeljem bračne stečevine u 1/3 dijela sve imovine - objašnjava nam odvjetnik. Takva odluka nije donesena sama od sebe. Nakon optužba od strane Rajka i Miroslava, Marta pokreće proces u kojem objašnjava koliko je ona bila bitna u suprugovu životu.

- Tijekom našega braka sva novčana sredstva zaradio je Ivo i to pjevanjem. No ja sam u svim njegovim poslovima aktivno sudjelovala. Kako govorim više jezika, a Ivica je imao internacionalnu karijeru, obavljala sam telefonom sve potrebne kontakte - branila se na sudu. Čvrsto je vjerovala da je suprugu bila desna ruka, menadžerica i ljubav do kraja života. U braku su bili 54 godine, a upoznali su se tijekom rata.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U kući gdje je živjela s Ivom danas se uči vjeronauk. Tri spavaće sobe, dvije kupaonice i kuhinja na katu ostale su iste, a u dnevnom boravku i sobici u prizemlju sad se služe mise i ondje je župni ured s izvornim kamenim kaminom. Garažu su pretvorili u sobu za vjeronauk.

Marta je sve učinila da suprugove posljednje riječi postanu java. Takvog mišljenja Ivina braća ipak nisu bila, oni su smatrali kako je gospođa Robić trošila novac na skupocjenu odjeću, zlato i nakit.

Sutkinja Andrea Krstanović-Čada s Općinskog suda u Zagrebu u srpnju 2002. godine donijela je nepravomoćnu presudu u korist Marte. Presuda je godinu dana kasnije, odlukom Županijskog suda u Zagrebu, postala i pravomoćna. Marta je tad, za Večernji list, izjavila da suprugovu ostavštinu planira ostaviti Kaptolu i rođacima.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

- Marta je napravila nekoliko oporuka. Imovinu je htjela ostaviti Gradu Zagrebu, Borisu i nekoj svojoj znanici, nećakinji. Njima je ostavila neke sitne novce, a stan od Mihaljinca kćeri jer su oni kumovi. Ostavila je oko šest ili sedam oporuka - tvrdi nam odvjetnik Črnko koji nakon smrti Marte Robić, koja je preminula 2007. u 87. godini, zastupa glazbenog urednika Radio Sljemena Borisa Ciglenečkog kao jednog od čak 13 zakonskih oporučnih nasljednika koji i dalje žele svoj dio 'kolača' koji je stekao glazbenik.

Jednu od tih oporuka posjedovao je Ciglenečki, dok je jednu dobila obitelj skladatelja i dirigenta Stjepana Mihaljinca, koji je preminuo 2014. godine. Te obitelji su pomagale Marti, koja se godinama nakon suprugove smrti našla u teškoj situaciji s financijama.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kao što smo spomenuli na početku teksta, Riječka nadbiskupija, koja je Marti trebala plaćati 5000 kuna mjesečno, to nije učinila. Naime, nakon određenog vremena, tvrdila je pokojna Marta, isplate na njezinu adresu prestale su stizati. Zato je udovici pomagala obitelj Mihaljinec.

Nakon pravomoćne presude, pjevačeva braća ne odustaju od Martina udjela i željeli su iskoristiti još jednu mogućnost na koju su imali pravo po zakonu. Vrhovnom sudu dali su zahtjev za revizijom presude. Zahtjev se 2006. godine usvaja pa se ponovno vraća sudski proces podjele imovine na početak.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Taj potez braći nije pošao za rukom, jer je Vrhovni, kao i Županijski sud, stao u njezinu obranu i smatrali su da je prema gospođi Robić učinjena velika nepravda. Sud je iskaz obrazložio zbog činjenica da je imovina supružnika stvarana u vrijeme starog zakona, ali da je sudska parnica pokrenuta nakon stupanja na snagu Obiteljskog zakona, pa se na nju primjenjuju i odredbe novog zakona.

Iako je Marta nadživjela supruga za punih sedam godina, iza nje je ostao nerazriješen spor oko imovine pa se situacija dodatno zakomplicirala. Naime, javnoj bilježnici Ljubinki Svedrović Kilibarda, koja je određena da vodi Martin ostavinski postupak, počeli su se javljati Martini nasljednici.

Odvjetniku Črnku tako se javio glazbeni urednik, a nakon smrti gospođe Robić, Črnku je prestala vrijediti njezina punomoć, pa je u travnju prošle godine, tvrdi Nacional, angažirala zagrebačkog odvjetnika Petra Badovinca, koji je i sam daljnji rođak pokojne Marte Robić.

Foto: arhiva VL

Nakon Martine smrti preminula su i obojica Ivine braće, pa se treće “koljeno” nasljednika i dalje “vuče” po sudu. Odvjetnik Črnko objašnjava kako se nada kraju duge i mukotrpne bitke.

- U posljednjoj nepravomoćnoj presudi je dosuđeno da pokojnoj gospođi Robić pripada, kao što sam napomenuo, 1/3 imovine, što znači da 2/3 predstavlja imovina pokojnog Ive Robića koja je predmetom ostavine. Slijedom navedenog, ako bi ova presuda postala pravomoćna, nasljednici Marte Robić imali bi pravo na 2/3 ukupne imovine, a braća Ive Robića na 1/3. Nakon što presuda u pogledu bračne stečevine Marte Robić postane pravomoćna, tek tad će se moći opet nastaviti ostavinski postupak iza pokojnog Ive kako bi se sve moglo razriješiti do kraja - objasnio je odvjetnik.

Iskreno napominje da ako bi ova odluka postala pravomoćna, a po svemu sudeći ima temelja, Viši sud se, ističe, vjerojatno više neće “zafrkavati” ovim nasljedstvom jer su troškovi suđenja veći nego što bi 13 nasljednika trebalo u konačnici dobiti.