Za Tita je pjevao 50-ak puta, do jutra bi pili viski i razgovarali...

Ja sam običan čovjek kao i vi, a ovo što sam ja napravio, to nisam sam napravio. Riječi su to, skloni su mnogi tvrditi, najvećega hrvatskog pjevača Ive Robića. Mister Morgen, kako su ga zvali, rođen je 28. siječnja 1923.u Garešnici kao najstarije dijete majke Marije i oca Stjepana, a preminuo je 9. ožujka 2000. u Rijeci.

Teško je iz današnje perspektive pojmiti koliko je značio za hrvatsku glazbu. Jer taj pjevač i skladatelj, glazbeni velikan, bio je i glazbeni pionir. Kad se pojavio, pa gotovo da je sve morao raditi sam, a samo rijetki u tome i uspijevaju. Ivo Robić je uspio. Nije tada bilo televizijskih showova, megalomanskih produkcija i diskografije, da ne pričamo o današnjem vremenu i tehnološkim mogućnostima.

Foto: profimedia

“U gotovo 50 godina duge karijere Ivo Robić ostavio je veliki trag na hrvatsku i svjetsku diskografiju. Samo u svojih prvih deset diskografskih godina snimio je 62 singla i tri LP ploče, među kojima je i prva pjevana LP ploča na našem području ‘Pjeva vam Ivo Robić’ u izdanju diskografske kuće Jugoton (1956.). Jugoton je jedan od triju izdavača za koje je objavljivao uz češkog diskografa Supraphon (čak pedesetak singlova) i Polydor iz Njemačke”.

Rođen u Garešnici, veći dio djetinjstva proveo je u Bjelovaru. Zahvaljujući ocu Stjepanu, koji je bio voditelj tamburaškog orkestra, odmalena je bio vezan uz glazbu. Nakon srednje škole glazbeni ga je put odveo u Zagreb, počeo je pjevati na plesnjacima.

- On je u svemu bio prvi. Ja sam, kao klinac, kupio njegovu prvu ploču, to je ‘Pjeva vam Ivo Robić’, ona izlazi krajem 1956. kad upravo i prvi vinili počinju izlaziti u bivšoj državi. Dakle, govorimo o nečemu što u tom trenutku još dolazi prije rock and rolla, makar 1956. već Elvis Presley postaje svjetski poznat - riječi su Siniše Škarice, “hodajuće glazbene enciklopedije” ovih prostora.

“Osim uz Zagreb, kojem je posvetio desetke pjesama, Ivo Robić bio je vezan za Opatiju. Od 1950. godine pa sve do kraja 1980-ih nastupao je na terasi hotela Kvarner. U dugoj karijeri Ivo Robić postao je višestruki dobitnik nagrada za milijunske naklade, od Jugotonove Zlatne ptice za više od milijun prodanih primjeraka do Zlatnog i Srebrnog lava Radio Luksemburga i Polydorove Zlatne ploče”, kaže Hrvatska diskografska udruga.

Otac Stjepan volio je glazbu te je vodio tamburaški orkestar pa je Robić odmalena pjevao u zboru i svirao violinu | Foto: Profimedia

U gotovo 50 godina nastupio je na 87 festivalskih priredbi s oko 150 festivalskih izvedbi, pojavivši se na pozornicama Zagrebačkog festivala, Opatijskog festivala, Splitskog festivala, Melodija Istre i Kvarnera, Festivala kajkavskih popevki Krapina, Zlatnih žica Slavonije i Pjesama Podravine i Podravlja. U povijesti Zagrebačkog festivala i Opatijskog festivala ostao je zapisan kao prvi pobjednik festivala. Na Zagrebačkom festivalu, osnovanom tek dvije godine nakon puno poznatijeg Sanrema, pobijedio je sa singlom “Ta tvoja ruka mala”, dok je s tada malenom Zdenkom Vučković ostvario pobjedu s do danas nezaboravnom pjesmom “Mala djevojčica”, svima poznatija kao “Tata, kupi mi auto”.

Pa da opet citiramo Sinišu Škaricu:

“Napokon, bio je naš prvi gastarbajter, ujedno i prvi pop pjevač, do dan-danas nažalost i jedini (!), koji je popločao svoj put u veliki svijet showbusinessa zlatom milijunskog ‘Morgena’. Bez dvojbe, Ivo Robić je već tada ušao u panteon popa, da bi ubrzo postao mitski lik hrvatske popularne glazbe”.

Razgovarali smo nedavno s redateljem Ivanom Đuričićem, koji o pjevaču iz Garešnice planira snimiti film. Zamišljao je da to bude samo prvi dio Robićeve karijere, odnosno dolazak u Zagreb.

Foto: Privatni album

- Pa uspjeh pjesme ‘Morgen’ i gostovanje u ‘The Perry Como Showu’. Bilo je to 1959. godine, a predstavlja kao neki simbolični vrh i uspjeh. S druge strane, to je i najmanje poznato javnosti jer svi ga pamte iz kasnijih godina - otkrio nam je Đuričić pa nastavio: “Primarno me zanimalo kako je pjevač iz zemlje u vrlo čudnim povijesnim okolnostima došao do svjetske slave, kako je Ivo Robić postao Ivo Robić. Mnogi detalji koji su se dogodili bili su daleko filmičniji nego što sam mogao zamisliti, kao scenarist maštati. Detalj koji me najviše okupirao, a postao je okosnica filma, svjetski je uspjeh koji je prije svega ovisio o poslovnim sposobnostima njegove supruge Marte. Njihovo je partnerstvo bilo životno, ljubavno i poslovno. Da nije bilo Marte, ne bi bilo svjetske slave Ive Robića”.

Istražujući, došao je do fascinantnih podataka, danas su nezamislivi. Primjerice, u samim Robićevim počecima, da se probije, išao je na “burzu muzičara”. Najbolje su prolazili oni koji su uspjeli “skinuti” neku pjesmu iz novog filma koji je došao u tadašnju državu. Često bi tu glazbu zajedno “skidali”, došlo bi ih više, pa bi svaki zapisao po dio...

Četiri veličanstvena: Vice Vukov, Drago Diklić, Zvonko Špišić i Ivo Robić u Torontu 1995 | Foto: Privatni arhiv/Posebna ponuda

- Otkrio sam sjajne stvari. Evo, jedanput su usred noći Ivo i menadžer Mihaljinec morali otputovati na Brijune jer je Tito poželio da mu baš Robić pjeva. A kad ga je u Hrvatskoj našao menadžer Perryja Coma, Robić nije bio svjestan da je njegova pjesma hit u Americi i na 13. mjestu top ljestvice. Jako sporo su putovale informacije u to doba. Pazite, na Billboardu je 13., a pjesma je bila na njemačkom, i to samo 14 godina nakon rata, 1959. U tom trenutku iza sebe ostavio je i Sinatru, Nata Kinga Colea... - ispričao nam je Đuričić. Bila je riječ o pjesmi “Morgen”. Kad bi je puštali u tadašnjoj državi, nekima nije odgovarao jezik, pa su tražili da je ne puštaju.

- Bilo je krajem pedesetih mnogo nacističkih ispada, ali ubrzo se sve smirilo. Pa ja sam bio prvi domaći gastarbajter, ljudi su tek nakon mene krenuli u pečalbu - piše Yugopapir.

Karijera je krenula uzlazno, upoznao je Franka Sinatru, Tonyja Bennetta, Nata Kinga Colea... Gostovao je u svim prestižnim klubovima, a kako je priznao, najvrednije od svega je to što je shvatio tada što je pravi profesionalizam. To ga je poslije držalo. Komponirao je i veliki hit “Strangers in the night”... Bilo je tu i puno optužbi, odnosno sumnje u pravog autora pjesme. Robić je jednom rekao kako su autori pjesme on i Bert Kaempfert.

Ivo je bio moj dragi kolega i prijatelj. Moji počeci vezani su uz njega, družili smo se, pjevao sam njegove hitove, prisjetio se Drago Diklić prije tri godine kad je pjevao u čast 100. rođendanu Ive Robića | Foto: Privatni arhiv/Posebna ponuda

Sa svojom Martom vjenčao se 1946. godine, a živjeli su godinama na relaciji Ičići - Zagreb. Objasnio je i to u jednom davnom razgovoru. Kako je Opatija tada zaista bila bajna, često je tamo nastupao, pa su on i supruga mu Marta, koja mu je vodila i karijeru, često spavali po hotelima. Dok mu nisu ponudili zemljište da tamo izgradi kuću. Kako je tada već nešto i zaradio, to su i napravili... Tih se vremena prisjetio i još jedan velikan, Drago Diklić.

- Pjeval sam na zagrebačkoj špici, na terasi hotela Dubrovnik. I čuli su kak pevam i rekli mi da bum ja mijenjal Ivu Robića u Opatiji. Nije to baš bilo lako, on je već bil zvijezda. Naučio sam njegove pjesme i pjevao ih, i to na njegovoj terasi, jer terasa hotela Kvarner bila je njegova. Upoznali smo se, a poslije se i sprijateljili, dosta smo se družili. Ne znam kaj je mislil o mom pjevanju njegovih pjesama, nije nikad ništ reko - kaže nam Diklić pa malo zastane i nastavi: “A kaj bi mislil? Pa to je bilo dobro”.

Sa svojom Martom vjenčao se nakon Drugoga svjetskoga rata, bili su u skladnom braku više od 50 godina | Foto: Privatni album

A bila su to, kaže Diklić, nezaboravna vremena. Uspješno je zamijenio Robića na opatijskoj terasi. Na kojoj je često baš s njim i kartao.

- Uh, to je smešno. Naravno, na lovu je pazila njegova supruga Marta, brinula je za financije. I kad bi nas vidjela da kartamo, rekla bi: ‘Samo vi dajte, ali ak Ivo izgubi, tu lovu ne bute vidjeli’. Bila su to jako zabavna vremena - prisjetio se Diklić.

Bio je velika, najveća, zvijezda bivše države, jednom je rekao da je za Josipa Broza Tita pjevao pedesetak puta, kao i za niz drugih političara, no kako je otkrio, s njima ne bi ni riječi progovorio, tek su ga najavili, a on bi odradio svoje. Osim s Titom, s njim je, otkrio je jednom, znao do jutra piti viski i pričati o glazbi...