Velika je to večer bila, ta subota, 19. veljače u Zagrebu. Bilo je tada gostovanje Berliner Philharmonikera, kako kažu, najboljeg orkestra na svijetu. U Zagrebu su zadnji put svirali 1941. godine. A i laiku poput mene, da se ne lažemo, nije bilo teško uočiti da su zaista nešto posebno, da ne čudi to što su najtraženiji orkestar na svijetu. Već dojmljivo izgledaju na pozornici, a zvukovi koje su proizveli djelovali su nesvakidašnje. Dobro je to opisao jedan od članova zagrebačke filharmonije, prebacio sve na nogometni teren.