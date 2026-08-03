Zabavan duet: Duško Lokin i Darus Despot pjevaju o 'Frizuri'

Ljeto je dobilo još jedan vedar i raspjevan hit. Duško Lokin i Darus Despot udružili su snage u novom duetu Frizura, pjesmi koja na prvu osvaja svojim šaljivim tekstom i poletnim ritmom.

Glazbu i tekst potpisuje Darus Despot, dok su aranžman i produkcija povjereni Toniju Eteroviću.

Videospot, koji potpisuje Dario Godič, u potpunosti prati vedar karakter pjesme. Uz Duška Lokina i Darusa Despota pojavljuju se članovi pratećeg benda, frizerka i vizažistica te obožavateljice koje ih neumorno prate, stvarajući niz duhovitih i simpatičnih situacija koje dodatno naglašavaju razigrani karakter pjesme. Spot je snimljen u zagrebačkom Studiju Hangar.

Duško Lokin jedno je od najprepoznatljivijih imena domaće zabavne glazbe, izvođač koji već desetljećima uspješno spaja mediteranski šarm i lako pamtljive melodije. Njegova bogata karijera obilježena je brojnim hitovima i nastupima, a ove se godine publici predstavio i na CMC Festivalu u Vodicama s pjesmom Konobaru, rundu za svirače.

Ovoga puta pridružio mu se Darus Despot, kantautor i autor brojnih regionalnih hitova koji je na glazbenoj sceni prisutan od devedesetih godina. Kao autor surađivao je s brojnim poznatim izvođačima, među kojima su Boban Rajović, Maja Šuput, Sandra Afrika, grupa Karma i mnogi drugi, a njegov autorski potpis nalazi se i iza pjesme koja je 2008. predstavljala Sloveniju na Eurosongu.

Foto: PROMO

Frizura je pjesma koja se ne shvaća preozbiljno - njezin je cilj izmamiti osmijeh, rasplesati publiku i podsjetiti da je ponekad upravo doza humora najbolji recept za dobru zabavu.