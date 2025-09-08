Zaboravite na transformacije! Marina Mamić uskočila u bikini: 'Predivna kao Angelina Jolie'

Marina Mamić iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama. Vizažistica, poznata po transformacijama u druge i slavne osobe, ovoga je puta odlučila pokazati sebe u opuštenijem i prirodnijem izdanju. Pozirala je u jednodijelnom crnom badiću, istaknuvši prirodnu eleganciju i samopouzdanje izvan svojih transformacija. Uz to, podijelila je i nekoliko fotografija s godišnjeg odmora na hrvatskoj obali.

- Moj godišnji bio je kratak i sladak, ali opet dovoljno dug da napunim baterije za nove uspjehe - započela je Marina.

- Ove godine se nisam potrudila da odem na more sa savršenim tijelom za plažu, ali zato sam poradila na tome da odem sa savršenim mindsetom kako bih mogla provesti što kvalitetnije vrijeme sa svojim najmilijima. Trebao mi je ovaj mini odmor da se podsjetim koliko sam blagoslovljena i sretna u životu, zahvalna na svakom izlasku i zalasku sunca koji imam prilike doživjeti te sam sada spremna da vas zadivim novim transformacijama - nastavila je vizažistica, a pratitelji su se brzo javili u komentarima.

'I upravo si takva najljepša', 'Predivna žena', 'Kao Angelina J', 'Prelijepa si', 'Pre pre prelijepa. Blistaš volim puno', pisali su joj.

Foto: Instagram

Nedavno je Marina oduševila transformacijom u Ronaldovu zaručnicu Georginu, nakon što joj je popularni nogometaš pogledao story na Instagram profilu. Inače, Marina često zaintrigira obožavatelje svojim transformacijama na društvenim mrežama. Ranije je pozornost privukla i kada se prerušila u legendarnog Olivera Dragojevića, uz brojna druga domaća i strana poznata lica poput Severine, Jennifer Lopez, Joška Gvardiola. Također, Marina je radila i u popularnog showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Foto: Instagram