Obavijesti

Show

Komentari 0
BEZ GLAM MASKI

Zaboravite na transformacije! Marina Mamić uskočila u bikini: 'Predivna kao Angelina Jolie'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Zaboravite na transformacije! Marina Mamić uskočila u bikini: 'Predivna kao Angelina Jolie'
5
Foto: Instagram

Poznata vizažistica uživala je na godišnjem odmoru, a svoje obožavatelje oduševila je izdanjem kakvim se rijetko pohvali

Marina Mamić iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama. Vizažistica, poznata po transformacijama u druge i slavne osobe, ovoga je puta odlučila pokazati sebe u opuštenijem i prirodnijem izdanju. Pozirala je u jednodijelnom crnom badiću, istaknuvši prirodnu eleganciju i samopouzdanje izvan svojih transformacija. Uz to, podijelila je i nekoliko fotografija s godišnjeg odmora na hrvatskoj obali.

- Moj godišnji bio je kratak i sladak, ali opet dovoljno dug da napunim baterije za nove uspjehe - započela je Marina. 

OPISALA SVOJE ISKUSTVO Vizažistica Marina Mamić bila je na operaciji čeljusti: 'Oporavak je bio težak, nisam smjela jesti'
Vizažistica Marina Mamić bila je na operaciji čeljusti: 'Oporavak je bio težak, nisam smjela jesti'

- Ove godine se nisam potrudila da odem na more sa savršenim tijelom za plažu, ali zato sam poradila na tome da odem sa savršenim mindsetom kako bih mogla provesti što kvalitetnije vrijeme sa svojim najmilijima. Trebao mi je ovaj mini odmor da se podsjetim koliko sam blagoslovljena i sretna u životu, zahvalna na svakom izlasku i zalasku sunca koji imam prilike doživjeti te sam sada spremna da vas zadivim novim transformacijama - nastavila je vizažistica, a pratitelji su se brzo javili u komentarima.

'I upravo si takva najljepša', 'Predivna žena', 'Kao Angelina J', 'Prelijepa si', 'Pre pre prelijepa. Blistaš volim puno', pisali su joj.

Foto: Instagram

Nedavno je Marina oduševila transformacijom u Ronaldovu zaručnicu Georginu, nakon što joj je popularni nogometaš pogledao story na Instagram profilu. Inače, Marina često zaintrigira obožavatelje svojim transformacijama na društvenim mrežama. Ranije je pozornost privukla i kada se prerušila u legendarnog Olivera Dragojevića, uz brojna druga domaća i strana poznata lica poput SeverineJennifer LopezJoška Gvardiola. Također, Marina je radila i u popularnog showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'
NAPUNILA JE 44 GODINE

Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'

Žanamari Perčić slavi 44. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju koja otkriva njezin put. Od prvih nastupa i pobjede u Hrvatskom idolu, preko hitova i transformacija, do današnjeg izgleda kojim oduševljava obožavatelje
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru na jahti kod Vrsara. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima
FOTO Znate li koje su škole završile naše poznate zvijezde? Evo čime bi se danas bavili....
OD KLUPE DO SLAVE

FOTO Znate li koje su škole završile naše poznate zvijezde? Evo čime bi se danas bavili....

Prije nego što su postali slavni, sjedili su u školskim klupama baš kao i svi mi. Neki su završili srednju školu i fakultete, netko čak i dva, dok su drugi odlučili graditi karijeru bez diplome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025