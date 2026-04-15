Zabrane i kontroverze: Kanye je odgodio nastup u Marseilleu

Američki reper Kanye West, poznatiji kao Ye, u utorak navečer odlučio je do daljnjega odgoditi svoj koncert u francuskom gradu Marseilleu, nakon informacija po kojima ministar unutarnjih poslova te zemlje pokušava blokirati njegov nastup.

"Nakon dugog razmišljanja i razmatranja isključivo je moja odluka da odgodim koncert u Marseilleu do daljnjega", napisao je reper na platformi X. Ye (48) je trebao nastupiti 11. lipnja na Orange Velodromeu u Marseilleu.

Mediji pišu da je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez pokušao spriječiti Westa da nastupi u južnome francuskom gradu na koncertu 11. lipnja zbog njegovih antisemitskih izjava, izvijestio je AFP ranije u utorak. Westa su oštro kritizirali zbog antisemitskih izjava i izraza divljenja prema Adolfu Hitleru. I gradonačelnik Marseillea, Benoit Payan još je u ožujku istaknuo da Yeov nastup u gradu nije dobrodošao.

- Odbijam dopustiti da Marseille postane platforma za produciranje onih koji promiču mržnju i neoprostivi nacizam - napisao je na X-u 4. ožujka.

Ranije ovog mjeseca i Britanija je odbila američkom reperu dozvolu za ulazak u zemlju zbog njegovih ispada, ranijih antisemitskih komentara i slavljenja nacizma nakon što je bio angažiran kao glavna zvijezda londonskog Wireless festivala u srpnju. Premijer Keir Starmer nazvao je Westov angažman "duboko zabrinjavajućim".

No nizozemski ministar za azil i migracije Bart van den Brink prošli je tjedan rekao da još nema u planu zabraniti reperu ulazak u Nizozemsku.

West je u utorak u drugoj objavi na platformi X napisao: "Znam da je potrebno vrijeme da bi se shvatila iskrenost moje predanosti iskupljenju."

"Preuzimam punu odgovornost za ono što se odnosi na mene, ali ne želim u to miješati svoje obožavatelje", dodao je.

U svibnju 2025. reper je objavio pjesmu pod nazivom "Heil Hitler", nekoliko mjeseci nakon što je na svojoj web stranici reklamirao majicu sa svastikom. Pjesmu su zabranile sve velike streaming platforme. West je potom izrazio žaljenje zbog svog ponašanja, pripisavši to nedijagnosticiranoj ozljedi mozga i neliječenom bipolarnom poremećaju.

Reper je ove godine nastupio u Sjedinjenim Državama i Mexico Cityju.