Američka reality zvijezda Kim Kardashian (40) nedavno je otkrila u najavi epizode za show 'Keeping up with the Kardashians' da je njen sin Saint West (5) bio pozitivan na korona virus.

U spomenutoj najavi, starleta na telefon s nepoznatom osobom kojoj govori da njena kćer North (7) je također bolesna, ali nije jasno da li ima koronu.

- Sain se testirao i on je pozitivan, a North mi je rekla da se osjeća bolesno - priča Kim.

- Ne želim nikoga prestrašiti, ali stvarno sam zabrinuta - nadodala je u drugom djelu najave.

Kako je posljednja emisija snimana u siječnju nove godine, sin je vjerojatno bio bolestan pred kraj prošle godine ili na početku ove godine. Većina članova obitelji, uključujući i uskoro bivšeg supruga Kanyea, preboljela je bolest.