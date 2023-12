Zac Efron dobio je zvijezdu na Stazi slavnih, u svom govoru je odao počast Matthewu Perryju

Glumac Zac Efron (36) dobio je svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Tijekom ceremonije gdje su mu odali počast rekao je da mu je ovo 'ostvarenje snova'.

- Ne znate kako se osjećam trenutačno. Nestvarno je. Glumim, pjevam i plešem otkad znam za sebe, otkad sam bio mali dječak, ali nikad, u svojim najluđim snovima, nisam mogao zamisliti da ću stajati ovdje danas ispred dragih prijatelja i kolega te vjernih fanova koji su bili uz mene od prvog dana. Volim vas jako puno - rekao je glumac. Zahvalio se roditeljima koji su mu tijekom cijele karijere bili najveća podrška. 'Vi ste razlog zašto sam ovdje danas', rekao im je.

Efron se proslavio ulogom Troya Boltona u franšizi filmova 'High School Musical'. U svom se govoru zahvalio i redatelju Kennyju Ortegi te producentu Billu Bordenu.

- Obojica ste bili ključni za moj početak u 'High School Musicalu'. Za to sam vam vječno zahvalan. Još uvijek mislim na to svaki dan, a pjesme pjevam u tušu - rekao im je.

Nakon popularnog filma je Zac dobio ulogu u 'Ponovno 17', gdje je glumio s preminulim Matthewom Perryjem. Prisjetio se glumca u svom govoru i rekao kako je uvijek bio ljubazan prema njemu.

- Suradnja s njim je bila toliko zabavna, stvarno me potaknula i motivirala na razne načine. Progurala me u sljedeće poglavlje moje karijere, hvala ti za to, Matthew. Mislim na tebe danas - rekao je.