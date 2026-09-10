Zac Efron i mlađi brat skinuli se u kupaće i pokazali 'pločice'

Zac Efron (38) i brat Dylan (34) uživali su na brodu s prijateljima, a mlađi brat pohvalio se fotografijama na Instagramu. Obojica su nosili tamne kupaće hlačice dok su se opuštali na brodu i zabavljali surfajući. Efron je nedavno kazao kako je odlučio posvetiti se vlastitoj sreći nakon što je godinama zbog karijere zanemarivao privatni život.

Foto: Instagram

- Trebalo mi je neko vrijeme da dođem do toga, ali moja najveća motivacija jest biti sretan i u profesionalnom i u privatnom životu. Predugo sam se fokusirao samo na posao i zanemarivao privatni život - kazao je u razgovoru za časopis Heat, a prenosi Daily Mail. Kazao je i kako si je obećao da više nikada neće žrtvovati svoje mentalno zdravlje kako bi postigao određeni fizički izgled, nakon što je otišao u ekstreme kako bi se pripremio za film 'Baywatch' iz 2017. godine.

Foto: Instagram

- Mislim da muškarci, baš kao i žene, moraju biti realni. Forma u kojoj sam bio za 'Baywatch' nije bila održiva. Nisam bio sretan dok sam živio na način koji me do nje doveo. Danas puno veću važnost pridajem svom mentalnom zdravlju - kazao je Efron koji trenutno gradi svoju održivu kuću iz snova u Australiji. Na selu u blizini Byron Baya u Novom Južnom Walesu, Efron je poslušao savjet Russella Crowea i 2020. kupio zemljište površine 128 hektara. Kuća će većinom biti izgrađena od konoplje, a imat će šest zasebnih modula za spavanje te vrt na krovu.

Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Russell Crowe mi je rekao da je dobra ideja kupiti zemljište u Australiji; on je to učinio kada je bio mlad i to je jedna od odluka na koje je iznimno ponosan. To ga je jako dobro osiguralo za budućnost. Volim Australiju, tamo je stvarno sjajno. Došli smo do točke u kojoj bi to potencijalno mogla biti najcool kuća ikad izgrađena - rekao je Efron.