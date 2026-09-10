Obavijesti

Show

Komentari 0
ZGODNA BRAĆA EFRON

Zac Efron i mlađi brat skinuli se u kupaće i pokazali 'pločice'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Zac Efron i mlađi brat skinuli se u kupaće i pokazali 'pločice'
22
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glumac je nedavno kazao kako je odlučio posvetiti se vlastitoj sreći nakon što je godinama zbog karijere zanemarivao privatni život. Osim što uživa u odmoru, gradi održivu kuću iz snova u Australiji

Admiral

Zac Efron (38) i brat Dylan (34) uživali su na brodu s prijateljima, a mlađi brat pohvalio se fotografijama na Instagramu. Obojica su nosili tamne kupaće hlačice dok su se opuštali na brodu i zabavljali surfajući. Efron je nedavno kazao kako je odlučio posvetiti se vlastitoj sreći nakon što je godinama zbog karijere zanemarivao privatni život.

Foto: Instagram
VELIKA TRANSFORMACIJA FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

- Trebalo mi je neko vrijeme da dođem do toga, ali moja najveća motivacija jest biti sretan i u profesionalnom i u privatnom životu. Predugo sam se fokusirao samo na posao i zanemarivao privatni život - kazao je u razgovoru za časopis Heat, a prenosi Daily Mail. Kazao je i kako si je obećao da više nikada neće žrtvovati svoje mentalno zdravlje kako bi postigao određeni fizički izgled, nakon što je otišao u ekstreme kako bi se pripremio za film 'Baywatch' iz 2017. godine.

Foto: Instagram
MIŠIĆI, SNAGA I SAMOPOUZDANJE FOTO Ovo su 'spornoseksualci': Trend savršeno isklesanih tijela vratio se na velika vrata
FOTO Ovo su 'spornoseksualci': Trend savršeno isklesanih tijela vratio se na velika vrata

- Mislim da muškarci, baš kao i žene, moraju biti realni. Forma u kojoj sam bio za 'Baywatch' nije bila održiva. Nisam bio sretan dok sam živio na način koji me do nje doveo. Danas puno veću važnost pridajem svom mentalnom zdravlju - kazao je Efron koji trenutno gradi svoju održivu kuću iz snova u Australiji. Na selu u blizini Byron Baya u Novom Južnom Walesu, Efron je poslušao savjet Russella Crowea i 2020. kupio zemljište površine 128 hektara. Kuća će većinom biti izgrađena od konoplje, a imat će šest zasebnih modula za spavanje te vrt na krovu.

Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL
PRONAĐITE RAZLIKE! FOTO Šokirali transformacijama: Ovi slavni promijenili su se kroz godine, neki su neprepoznatljivi
FOTO Šokirali transformacijama: Ovi slavni promijenili su se kroz godine, neki su neprepoznatljivi

- Russell Crowe mi je rekao da je dobra ideja kupiti zemljište u Australiji; on je to učinio kada je bio mlad i to je jedna od odluka na koje je iznimno ponosan. To ga je jako dobro osiguralo za budućnost. Volim Australiju, tamo je stvarno sjajno. Došli smo do točke u kojoj bi to potencijalno mogla biti najcool kuća ikad izgrađena - rekao je Efron. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oprez, nije za one slabijeg srca! Sydney potpuno gola, strateška mjesta pokušala sakriti loptom
POSTALA SPORTAŠICA

Oprez, nije za one slabijeg srca! Sydney potpuno gola, strateška mjesta pokušala sakriti loptom

Glumica je pozirala u najseksepilnijem izdanju dosad. Snimala je reklamu, a spremno je pozirala kao od majke rođena, dok je adute skrivala loptama
FOTO Sjećate li ih se? Upoznali se u Big Brotheru, a sada imaju dvoje djece i sretan brak...
VIOLETA I NIKŠA

FOTO Sjećate li ih se? Upoznali se u Big Brotheru, a sada imaju dvoje djece i sretan brak...

Nikša i Violeta Kekezović upoznali su se u Big Brother kući prije 20 godina, a sada su već 14 godina u braku te imaju dvoje djece
Vuco pokazao skupe aute: 'Ne želim se praviti važan, ali treba biti rock'n'roll zvijezda...'
OBJAVIO GODIŠNJI OD GODINE DANA

Vuco pokazao skupe aute: 'Ne želim se praviti važan, ali treba biti rock'n'roll zvijezda...'

Vuco je u videu na Instagramu objavio da on i njegov bend odlaze na godišnji odmor od godine dana te da kreće raditi na tri albuma, od kojih je jedan i onaj Živog blata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026