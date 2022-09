Zadranin Sven nakon povijesne igre u 'Potjeri': Od adrenalina nisam skužio da me uhvatio grč

Zadranin Sven Marcelić (43), profesor hrvatskog jezika i književnosti, u četvrtak je u kvizu 'Potjera' pobijedio lovca Krešu i osvojio 115.000 kuna. U završnoj potjeri skupio je velika 22 koraka prednosti. "Ni grupa nije nikad došla do 22", rekao je voditelj Joško Lokas nakon Svenove briljantne izvedbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon povijesne pobjede, Svenu je cijeli studio zapljeskao, a njegovu pobjedu mnogi i dalje komentiraju. Kako se osjeća nakon maestralno odigrane igre protiv 'najstrožeg' lovca i na što će potrošiti osvojeni iznos, ispričao je za Zadarski.hr.

- Dojmovi su još uvijek snažni. Puno adrenalina, puno dinamike. Ono što se nije vidjelo na televiziji je da oni imaju jedne barske stolice na kojima se sjedi, a koje su meni bila previsoke da stavim noge na pod, a opet niske da ih mogu držati za stolicom. Tako da mi je noga stajala u nekom čudnom skvrčenom položaju pa od cijelog tog adrenalina nisam skužio da me grč uhvatio u nozi i onda sam morao čekati da dođem k sebi da mogu uopće sjesti nazad jer me zbilja boljelo, a ja to nisam uopće od adrenalina primijetio, jer sam samo slušao, pričao - rekao je Sven i dodao kako nije imao tremu jer je već prije bio po raznim televizijama. Ono na što mu se teško bilo priviknuti je nova situacija - tv kviz.

- Ja idem na pub kvizove, ali televizijske kvizove igram, tako da sam morao prvo osjetiti tu dinamiku grupe, da bi kasnije kad su moji suigrači počeli ispadati, bio to opet neki pritisak jer su oni puno više znali nego što su odigrali u minuti i kasnije na ploči - ispričao je pa otkrio da mu je 'navala adrenalina stigla tek na završne dvije minute'.

- Ta navala adrenalina briše sve i naprosto vas tjera na brzo razmišljanje. To je bio najteži dio meni tamo - dodao je.

Potjera koju je osvojio Sven dugo će se pamtiti, jer je on sam uspio srušiti postavljeni grupni rekord od 20 koraka prednosti.

- Bilo je tu još nekoliko rekorda, jedan je u broju bodova, zatim odgovorenih pitanja, a mislim da je i Krešo izjednačio ili bio blizu svog rekorda. Bila je to završna Potjera s najvećim brojem ukupnih bodova ikad. Bila je dosta intenzivna - komentirao je.

Kao što su otkrili i u emisiji lovac Krešo i Sven poznaju se od prije, iz studentskih krugova, a nakon povijesne pobjede dobio je i ponudu da postane lovac u kvizu 'Potjera', ali nije ju prihvatio. Osvojenih 115.000 kuna će, kaže, potrošiti s obitelji.

