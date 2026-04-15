Zagorci ponovno oduševili gledatelje 'Večere za 5': 'Evo vam 10 i od mene, krasni ste'

U utorak je u zagorskom tjednu 'Večere za 5' kuhala Đurđica te je odličnom večerom osvojila maksimalni broj bodova, njih čak 40. Oduševila je ekipu hranom, atmosferom i iznenađenjem te se pridružila Biserki na vrhu ljestvice.

Domaćica je za predjelo poslužila domaće suhomesnate proizvode te domaći sir i vrhnje, a to je nazvala 'Domaće po domaći'.

Glavno jelo bilo su 'Jeftine, a fine', odnosno svinjetina i junetina pripremljena na saft i lovačke okruglice, to jest, okruglice od kruha kao prilog. Uslijedio je desert, mramorni kolač koji je nazvala 'Glajgevit'.

Za kraj večeri Đurđica je odlučila svojim gostima prirediti posebno iznenađenje, glumački performans iz svoje monodrame.

Đurđica je, osim gostiju, očarala i gledatelje koji su je hvalili na društvenim mrežama.

"Jako lijepo Zagorci! Super jelo. Lijepo priređeno. Lijepo serviramo. Sve odlično. Bravo!", napisao je netko nakon emisije.

"Super su", "Bravo", hvalili su večeru i ekipu gledatelji.

Očito je cijelo ovotjedno društvo itekako simpatično gledateljima, barem ako je suditi po komentarima.

"Bravo ekipa, super primjer drugima", "Genijalni su, bravo Zagorci", "Jedna od najboljih ekipa", samo su neki od komentara prepuni odobravanja.

"Užitak gledat jednostavno!", "Bravo. Evo Vam 10 i od mene. Krasni ljudi ste", zaključili su sretni gledatelji.

