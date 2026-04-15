Zagorci ponovno oduševili gledatelje 'Večere za 5': 'Evo vam 10 i od mene, krasni ste'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: RTL, Facebook

Jučer je svoje kulinarske vještine pokazala Đurđica koja je dobila čak 40 bodova, a njena večera, kao i atmosfera, svidjela se gledateljima

Admiral

U utorak je u zagorskom tjednu 'Večere za 5' kuhala Đurđica te je odličnom večerom osvojila maksimalni broj bodova, njih čak 40. Oduševila je ekipu hranom, atmosferom i iznenađenjem te se pridružila Biserki na vrhu ljestvice.

Domaćica je za predjelo poslužila domaće suhomesnate proizvode te domaći sir i vrhnje, a to je nazvala  'Domaće po domaći'.

Glavno jelo bilo su 'Jeftine, a fine', odnosno svinjetina i junetina pripremljena na saft i lovačke okruglice, to jest, okruglice od kruha kao prilog. Uslijedio je desert, mramorni kolač koji je nazvala 'Glajgevit'.

Za kraj večeri Đurđica je odlučila svojim gostima prirediti posebno iznenađenje, glumački performans iz svoje monodrame.

Đurđica je, osim gostiju, očarala i gledatelje koji su je hvalili na društvenim mrežama. 

"Jako lijepo Zagorci! Super jelo. Lijepo priređeno. Lijepo serviramo. Sve odlično. Bravo!", napisao je netko nakon emisije.

"Super su", "Bravo", hvalili su večeru i ekipu gledatelji.

Očito je cijelo ovotjedno društvo itekako simpatično gledateljima, barem ako je suditi po komentarima.

"Bravo ekipa, super primjer drugima", "Genijalni su, bravo Zagorci", "Jedna od najboljih ekipa", samo su neki od komentara prepuni odobravanja.

"Užitak gledat jednostavno!", "Bravo. Evo Vam 10 i od mene. Krasni ljudi ste", zaključili su sretni gledatelji.

KUHA KAKO I GLUMI Domaćica 'Večere za 5' goste osvojila hranom, ali i glumom: 'Ja bih Đurđici dala Oscara...'
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Nives se skinula u tangice
JAKO VRUĆE!

FOTO Nives se skinula u tangice

Ružno vrijeme? Kiša? Hladnoća? Ne tamo gdje je Nives! Ona se skinula u tangice, a Celzijusi su naglo porasli! Pjevačica i spisateljica sunčala se u mini bikiniju, a video objavila na društvenim mrežama. Komentari su, kao i inače, prepuni komplimenata
Kako će završiti serija 'U dobru i zlu'? Evo što će se događati...
STIŽE FINALE

Kako će završiti serija 'U dobru i zlu'? Evo što će se događati...

Danas i sutra su na rasporedu posljednje dvije epizode domaće serije 'U dobru i zlu'. Evo što će se u njima događati...
Stjepan Hauser otkazao sve koncerte zbog zdravstvenih problema: Evo što je napisao
ZABRINUO OBOŽAVATELJE

Stjepan Hauser otkazao sve koncerte zbog zdravstvenih problema: Evo što je napisao

"Slama mi se srce što moram podijeliti s vama da otkazujem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor", objasnio je glazbenik u objavi

