U Parku Zvonka Špišića 23. svibnja nastupit će brojni glazbenici i zborovi, a program posvećen legendarnom kantautoru nastavlja se i izložbom njegove umjetničke ostavštine
Zagreb odaje počast Zvonku Špišiću: Velika večer šansone u subotu u parku na Trešnjevci
Trešnjevka će 23. svibnja postati pozornica posvećena jednom od najvažnijih kroničara Zagreba. U Parku Zvonka Špišića održat će se koncert na otvorenom “Šansona u Parku Zvonka Špišića”, glazbena večer u čast pjesniku, skladatelju i kantautoru čije su pjesme trajno obilježile identitet grada.
Koncert počinje u 18 sati, a publika će moći uživati u nastupima brojnih glazbenika među kojima su Lea Dekleva i Ibrica Jusić. Na pozornici će im se pridružiti Lucrecia Aragón, Breza Pajić, Željka Veverec, Sergej Božić i Josip Makar, uz sudjelovanje Zbora Izvor, Dječjeg zbora Zagrebački anđeli, zbora Trešnjići iz Osnovne škole Ljubljanica te Tamburaškog društva Kerest.
Iz Centra za kulturu Trešnjevka ističu kako je program zamišljen kao posveta umjetniku koji je svojim stihovima i glazbom bilježio svakodnevni život Zagreba, njegove kvartove, prolaznike i emocije.
Dio večeri bit će posvećen i umjetničkoj ostavštini obitelji Dedić, koja je ostavila snažan trag na domaćoj šansoni i urbanoj glazbenoj sceni.
Koncert će se održati u Parku Zvonka Špišića na križanju Kostelske i Zorkovačke ulice, a ulaz je besplatan. U slučaju lošeg vremena program će biti premješten u dvoranu Centra za kulturu Trešnjevka.
Program posvećen Zvonku Špišiću nastavlja se i 29. svibnja otvorenjem izložbe “Iz obiteljske ostavštine Zvonka Špišića” u galeriji Modulor CeKaTe-a. Izložba donosi pregled umjetničkog opusa i osobne ostavštine autora kojeg je književnica Sunčana Škrinjarić svojedobno nazvala “Milionerom s Trešnjevke”.
Posjetitelji će izložbu moći razgledati do 10. srpnja, radnim danom od 10 do 20 sati, uz slobodan ulaz.
