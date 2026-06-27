Zagrebački HNK zaključio je sezonu ovacijama za 'Othella'

Premijernom izvedbom baleta "Othello", u koreografiji i režiji Valentine Turcu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u petak navečer zaključilo je sezonu. Publika je novu baletnu interpretaciju Shakespeareove tragedije nagradila dugotrajnim pljeskom, čime je zaokružena sezona obilježena nizom zapaženih premijera i velikim interesom gledatelja.



Valentina Turcu ponovno je ostvarila suradnju sa zagrebačkim Baletom, ovog puta donoseći autorsko čitanje jednog od najpoznatijih djela svjetske književnosti. Kroz suvremeni plesni izričaj i glazbu Gustava Mahlera predstava istražuje složene odnose ljubavi, ljubomore, manipulacije i moći, pri čemu autorica potpisuje koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept.

Foto: HNK Zagreb



U ulozi Othella nastupaju Guilherme Gameiro Alves i Pavel Savin, a lik Jaga tumače Takuya Sumitomo i Yuho Yoshioka. Desdemonu plešu Iva Vitić Gameiro i Natalia Kosovac, a Emiliju Rieka Suzuki Sumitomo i Asuka Maruo.

Foto: HNK Zagreb



Premijerna izvedba "Othella" označila je završetak iznimno uspješne sezone HNK u Zagrebu, tijekom koje su umjetnički program i interes publike pratili uzlazni trend cijelo vrijeme.



- Već na samom početku rada na predstavi bilo mi je jasno da 'Othello' mora biti vrlo strukturiran balet. Riječ je o političkoj drami. Prisutna je vojska. Ti ljudi imaju strukturu u pokretu. Taj materijal nije ni blizu 'Romeu i Juliji' ili 'Snu Ivanjske noći'. 'Othello' je mnogo teži i ozbiljniji dramski materijal. Rad sa zagrebačkim baletnim ansamblom bio je izvanredan, to je dar, a rad u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu bio je fantastičan, mogu slobodno reći da se rijetko u svijetu može naći takva energija unutar jedne kuće. U Europi postoji tek nekoliko ansambala poput ovog zagrebačkoga, koji može iznijeti tako zahtjevan, a istodobno raznolik i sjajan repertoar - istaknula je Turcu uoči premijere.

Foto: HNK Zagreb

Nove izvedbe su u listopadu, a nakon premijere "Othello" je na rasporedu 29. i 30. lipnja te 1. i 2. srpnja.