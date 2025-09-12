Zagrebački solisti svirat će na Sceni Amadeo u čast glazbene legende Arsena Dedića...

Neraskidiv je bio odnos Arsena Dedića i Scene Amadeo, zapravo, prijateljski. Volio je naš najveći kantautor nastupati na zagrebačkom Gornjem Gradu, a Prirodoslovni muzej uvijek bi ga rado ugostio. jedan od osnivača i umjetnički voditelj Nenad Jandrić prijatelj je obitelji, sjećanje na Arsena ne blijedi.

- Oni su bili s nama od početka Scene Amadeo, Arsen u samom startu, a već 2003. nam se priključio i Matija. Iz godine u godinu gledali smo i slušali kako njegova virtuoznost raste, buja. Imao je solo klavirske recitale i pokazivao nevjerojatnu raskoš talenta. Izrastao je u vrhunskog jazz pijanista. Nastojali smo se svake godine prisjetiti njegova oca, tako i ove. Vidjet ćemo sad kako ćemo - rekao nam je Nenad Jandrić, ideolog Scene Amadeo.

Prošle su godine u programu posvećenom Arsenu nastupili Matija Dedić i Lu, a iz publike je sve ponosno promatrala Gabi Novak. Nažalost, ove godine napustili su nas prvo Matija, pa onda i Gabi.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

A u programu, u petak 12. rujna, ponovno je na rasporedu posveta Arsenu, njegovoj ostavštini u sjajnoj obradi maestra Silvestera Glojnarića, a izvedbi Zagrebačkih solista.

“Niti jedan hrvatski ansambl nije iza sebe ostavio trag zvjezdane prašine i upisao se zlatnim slovima u knjigu svjetske klasične glazbe kao što je to učinio i još uvijek čini ansambl Zagrebački solisti. Od osnutka pa sve do danas, ansambl je koncertirao na svim kontinentima i svuda je dočekivan hvalospjevima glazbene kritike i oduševljenjem publike"...

Foto: PROMO