Zagrepčani plakali za Fulirom, a zečice za Hughom Hefnerom

Oni su nas napustili

Legendarni britanski glumac Sir John Hurt umro je u siječnju u dobi od 77 godina nakon dugotrajne borbe s rakom gušterače. Tijekom karijere duge šest desetljeća, Hurt je dva puta bio nominiran za Oscara, za uloge u filmovima 'Čovjek slon' i 'Ponoćni ekspres'.

Foto: © Suzanne Plunkett / Reuters

Legenda rock and rolla Chuck Berry umro je 18. ožujka u 91. godini. I u dubokoj starosti i dalje svirao gitaru. Prije šest godina nastupao je na proslavi Nove godine, ali se srušio od umora. Živio je u Missouriju, nedaleko svog rodnog grada.

Foto: © Felix Ausin Ordonez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumački velikan Relja Bašić preminuo je 8. travnja u 88. godini života. Posljednjih nekoliko godina proveo je gotovo u izolaciji u svom stanu jer je nakon četiri operacije i ugrađenog umjetnog kuka bio gotovo nepokretan.

Foto: Daniel Kasap/Pixsell

Omiljeni lovac i kvizaš Mirko Miočić umro je 15. svibnja u 61. godini u zadarskoj bolnici, gdje su ga već dvaput operirali. Zbog dijabetičke gangrene amputirali su mu nogu, a potom i dio druge noge. Liječenje je lani od travnja nastavio u Zagrebu. U Opću bolnicu Zadar javio se 7. svibnja. Imao je tešku upalu pluća i rak jetre.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Chris Cornell, koji se proslavio kao pjevač Soundgardena te kasnije i Audioslavea, preminuo je 18. svibnja u 53. godini. Glazbenikova supruga Vicky Karayiannis zvala je prijatelja da ode provjeriti Chrisa jer joj se satima nije javljao na telefon. Cornell je bio usred turneje u Detroitu. Nakon analize stručnjaka, utvrđeno je da si je glazbenik oduzeo život vješanjem.

Foto: CHRIS PIZZELLO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Skladatelj, interpretator šansone, tekstopisac, aranžer i likovni umjetnik, Zvonko Špišić umro je 17. svibnja u 81. godini. U Vinogradskoj bolnici u Zagrebu završio je i mjesec dana prije smrti. Prvo je dobio kroničnu upalu pluća, zatim srčani, a nakon toga i moždani udar. Posljednjih nekoliko dana života nije bio pri svijesti.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Sir Roger Moore je umro 23. svibnja u Švicarskoj nakon kratke, ali hrabre bitke s rakom. U posljednjim trenucima bio je okružen s ljubavlju najbližnjih, a najpoznatiji je po ulozi Jamesa Bonda kojeg je glumio u sedam filmova.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Martin Landau, zvijezda televizijske serije 'Misija: Nemoguće' iz 1960-ih godina, koji je u kasnijoj karijeri osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Ed Wood' Tima Burtona, umro je 17. srpnja u 90. godini.

Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija je pjevača Chestera Benningtona pronašla kako visi s užeta u svojoj kući u Los Angelesu u devet sati ujutro 20. srpnja. Bio je frontmen grupe Linkin Park, a imao je 41 godinu. Borio se s depresijom i ovisnostima.

Foto: PA/Pixsell

Legendarni glumac Ljubiša Samardžić preminuo je 8. rujna u 81. godini života. Krajem prošle godine podvrgnuo se teškoj operaciji mozga. Smoki svojim zdravljem nije htio opterećivati javnost koja gotovo ništa nije znala o njegovim problemima sve do njegove hitne operacije mozga u prosincu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Hugh Hefner preminuo je 27. rujna u 92. godini. Hefner je mirno od prirodnih uzroka preminuo u svom domu okružen najmilijima. Bio je američki poduzetnik, najpoznatiji po tome što je 1953. godine osnovao 'lifestyle' časopisa za muškarce 'Playboy'.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Matthew Shane Cameron mjesecima je vodio bitku s nepušačkim rakom pluća. Tajči je tužne vijesti na društvenoj mreži podijelila 14. studenog.

Foto: Privatni album

- Matthew više ne osjeća bol. Nije sputan ljudskim ograničenjima. Sada je iskonski slobodan - napisala je pjevačica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mirjana Rogina umrla je 28. studenog u 57. godini u bolnici u Zagrebu nakon duge i teške bolesti. Zagrebačku glumicu publika pamti po ulozi u filmu 'Tri muškarca Melite Žganjer'.

Rodilo se mnogo 'slavnih' beba

Foto: Ian Nicholson/Press Association/PIXSELL

Janet Jackson (51) i Wissam Al Mana (42) 4. siječnja su postali roditelji malenog Eisse.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Mirna Maras Batinić (38) je 7. ožujka u Zagrebu na svijet donijela svoje drugo dijete, djevojčicu Meri. U braku je s Željkom Batinićem, a od prije ima sina Niku (8) iz braka s Marijem Valentićem (37).

Foto: Vantagenews.com/PIXSELL/PIXSELL

Cheryl Cole (34) je s mlađahnim partnerom Liamom Payneom (24) u ožujku je dobila dječaka Beara.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Mirna Medaković Stepinac (32) je 3. travnja na svijet donijela zdrave blizanke Kaju i Zoru. U braku je s ekonomistom Hrvojem Stepincem.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Amal (39) i George Clooney (56) 6. lipnja su dobili blizance Ellu i Alexandera.

Foto: DPA/PIXSELL

U lipnju je rodila i Beyonce (36), a djevojčicu i dječaka je nazvala Rumi i Sir. S Jay Z-em (48) je u braku devet godina, a imaju i kći Blue Ivy (5).

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac (41) i umirovljeni nosač kofera Zvone Petričević postali su 22. lipnja roditelji malenog Stjepana. Neve se za Sinjanina udala u travnju nakon dvije godine veze.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dan kasnije, na Presveto Srce Isusovo u 15 h Simona Mijoković (33) i njezin suprug Stanislav (50) dobili su sina Joshuu. S Antom Gotovcem (48) ima kći Gabrijelu (11).

Foto: Instagram

Krajem lipnja surogat majka na svijet je donijela blizance Matea i Evu. Cristiano Ronaldo (32) već ima i sina Cristiana Juniora (7), a kći Alanu dobio je u listopadu s djevojkom Georginom Rodriguez (22).

Foto: Instagram

Nevena Rendeli (36) i Mak Vejzović (36) postali su roditelji blizanki koje su nazvali Lea i Mare.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Ivana Kovač (40) i njezin dugogodišnji dečko Elvir Hasanhodžić (32) su 5. kolovoza dobili djevojčicu Elenu.

Foto: Instagram

Serena Williams (35) i Alexis Ohanian (34) dobili su djevojčicu Alexis Olympiu u kolovozu. Vjenčali su se u studenome, a na svadbi nisu štedjeli. Stolovi za kojim su gosti sjedili nosili su ime po njezinim osvojenim Grand Slam naslovima, a kao suvenir svi prisutni sa sobom su kući ponijeli kopije njezinih trofeja.

Foto: 24sata

Maja Cvjetković (30) i Andrija Kević (50) dobili su djevojčicu Vitu početkom rujna. Par je sudbonosno 'da' izrekao u lipnju.

Foto: Patrick Seeger/DPA/PIXSELL

Prinova u obitelj Luke Modrića (32) stigla je 2. listopada. Nogometaš i supruga Vanja (35) dobili su treće dijete, kći Sofiju. Par koji se vjenčao prije sedam godina već ima dvoje djece - sina Ivana (7) i kćerkicu Emu (4).

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Monika Peček (24) i Alojz Kanceljak (32) početkom studenog su dobili curicu koju su nazvali Lucija.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ella Dvornik (26) je 13. studenog u jednoj privatnoj zagrebačkoj bolnici na svijet donijela Balie Dee.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Milica Mihajlović (33) i Ivan Todorić (33) postali su roditelji malenog Vida 15. studenog.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Bivša manekenka Aleksandra Grdić (36) u Virovitici je u studenom rodila djevojčicu Amber. S Markom Šijakovićem (33) već ima dječaka Nou (1).

Zvijezde su stale pred oltar

Domagoj Vida (28) sredinom lipnja se oženio za bivšu manekenku i miss Hrvatske Ivanom Gugić (23).

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dan kasnije, u bračnu luku su uplovili i Mateo Kovačić (23) i Izabel Andrijanić (23). Nakon vjenčanja, novopečeni bračni par se zaputio u zagrebački hotel The Westin.

Tia Jurčić (33) i nogometni menadžer vjenčali su se sredinom listopada. Na svadbi u Westinu bilo je stotinjak uzvanika. Fešta je potrajala do 6 ujutro, a goste je zabavljala srpska folk pjevačica Rada Manojlović.

Foto: Instagram

Legendarni Sheldon je sudbonosno 'da' izgovorio 22. listopada. Jim Parsons (44) i Todd Spiewak razmijenili su zavjete u New Yorku.

Foto: Instagram

Pippa Middleton (33) udala se u svibnju za milijardera Jamesa Matthewsa (40) nakon pet godine veze.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Barbara Šegetin u prosincu je svojoj sestri Tini Šegetin (26) organizirala svadbu u Nikšiću. Goste je zabavljao bend koji izvodi romsku glazbu, a stigli su i bivši BB stanari.

Foto: Instagram

Radijska voditeljica Nives Čanović (35) krajem prosinca je postala gospođa Ivanišević. S proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem (46) u tajnosti se vjenčala u Zagrebu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Neke ljubavi su pukle

Da u braku Aljoše Asanovića (51) i supruge Katarine (50) više ne cvjetaju ruže, u Splitu se šuškalo nekoliko godina. Umirovljeni nogometaš povjerio se prijateljima da mjesecima ne stanuje u obiteljskom domu u splitskom kvartu Marjan. Obiteljsku je kuću napustio zbog nepomirljivih razlika s Katarinom. Par se oženio 1988. te su u braku dobili kćer Anamariju (29) i Antonija (25).

Foto: Marko Ercegović

Boris Novković (49) i Ines Katić (31) u travnju su na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu podnijeli sporazumni zahtjev za rastavom braka. Par se vjenčao 2016. u kolovozu u Gradskoj vijećnici u Novalji, pod kišobranima kako bi se sakrili od fotoreportera.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Monika Kravić (35) i Mario Mamić (35) podnijeli su u svibnju zahtjev za sporazumnom rastavom braka. Bivši partneri su prije devet godina uredili stan na zagrebačkom Tuškancu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vjenčanje Petre Ecclestone (28) i Jamesa Stunta (35) bilo je jedno od najromantičnijih i najskupljih vjenčanja ikad. Ipak, nakon šest godina braka Petra je zatražila rastavu, a supruga je opisala na sudu kao nasilnog zlostavljača. Navela je i da je konzumirao droge.

Foto: Baremedia/ABACA/PIXSELL

Ljubav između Big Brother para, Marijane i Nemeša ove godine je pukla. Vezu su započeli u realityju gdje je Kninjanka supruga prevarila s glazbenikom pa se i nakon toga svađali pa mirili. Vjenčali su se 2016. godine.

Foto: 24sata/Show

Ljubav između Ive (40) i Boška Balabana (38) pukla je nakon 15 zajedničkih godina. Par se mirno razišao i dogovorio za zajedničko skrbništvo nad kćerima Tashom (14) i Tessom (5).

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Glumica Ana Gruica (34) te pisac i bloger Hrvoje Šalković (43) prestali su zajedno živjeti u njegovu stanu u centru Zagreba ove godine. Gruica je ubrzo objavila kako je njezino srce osvojio psihijatar Boran Uglešić (43).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jelena Rozga (40) okrugli rođendan je proslavila u društvu Stjepana Hausera (31), a nekoliko tjedana kasnije par je raskinuo 'vječne zaruke'.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Roman Abramovič (50) i Daša (36) u kolovozu su potvrdili kako se razvode nakon 10 zajedničkih godina. Ruski milijarder 'težak' je oko 57 milijardi kuna koje će podijeliti s bivšom.

Foto: Marcus Brandt/DPA/PIXSELL

Ove godine pukla je i ljubav između Vlatke Pokos (47) i Ivice Biljana (49). Voditeljica i pjevačica izjavila je kako je on za nju potpuno nevažna osoba.

Foto: Privatni album

- Već dvije godine koristi moje ime radi vlastite promocije u Hrvatskoj. Bili smo u kratkoj, nevažnoj i, nažalost, vrlo javnoj vezi - rekla je, a Biljan je tvrdio da se za njega htjela udati kako bi mogla doći u Kanadu, gdje on živi.

Slavni su se svađali i vrijeđali

Bruno Šimleša (37) u svojoj se kolumni osvrnuo na zvijezde koje objavljuju 'razgolićene fotografije na svojim društvenim mrežama'. Tamo je spomenuo i Lidiju Bačić (31), a kad mu je odgovorila nastao je rat.

Foto: Pixsell/Privatni album

Lidija je tvrdila da na pozornici može raditi što želi jer joj se publika vraća zbog glasa, a Šimleša je za njezinu glazbu rekao da vrijeđa inteligenciju.

Hani Hadžiavdagić Tabaković (32) smetalo je što Lucija Lugomer objavljuje na društvenim mrežama fotke na kojima pozira u bikinijima. Javno joj je poručila da nije 'nikakva plus size manekenka', nego da je samo 'debela i lijena', a nakon toga su se javno vrijeđale.

Foto: Instagram/kolaž

Martina Tomčić (42) je u 'Supertalentu' kritizirala mnoge nastupa pa ljutila javnost. Najžešći obračun bio je onaj između nje i mlade twerkašice.

Sarah Seifert je za polufinale je pripremila pravi spektakl. Martina joj je i pri ovom nastupu stisnula crveni gumb:

- Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, i za mene sramotno - rekla je Tomčić, a Sarah joj je poručila da joj se 'javi da joj opiše kako se pravilno twerka da se ne ozlijedi kralježnica'.

Nakon što je The New York Times objavio priču u kojoj su otkrili kako producent Harvey Weinstein (65) već 30 godina zlostavlja žene, a s njih osam se nagodio kako bi sve zataškao, vlastita ga je produkcijska kuća The Weinstein Company otpustila, a supruga ga je ostavila.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za seksualno zlostavljanje optužilo ga je preko 40 žena, a neke tvrde da ih je silovao. Žrtve su mu bile i Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godreche, Katherine Kendall, Emma de Caunes, Cara Delevingne, Ashley Judd, Lea Seydoux, Mira Sorvinoi Florence Darel.

Supruga zadarskog pjevača Mladena Grdovića (59), Brankica (48), na Općinskom sudu u Zadru 19. srpnja podnijela je zahtjev za razvod braka.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Ipak, Brankičin odvjetnik šuškanja je opovrgnuo, rekavši se da je rastavu tražila zbog nepremostivih razlika te je otkrio da par više ne stanuje zajedno. No Grdi papir, prema riječima njegovog menadžera, nije ni dobio.

Iako je bivša spajsica zatražila razvod od supruga, producenta Stephena Belafontea (42) još u ožujku, pred očima javnosti sve cijela drama odigravala do kraja kolovoza. Mel B (42) je tvrdila da ju je suprug, s kojim je bila u braku 10 godina, varao s dadiljom Lorraine Gilles (26).

Foto: Instagram/kolaž

Prema pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Zagrebu, Vlatka Pokos (47) mora Leu Radeljaku (34) isplatiti 306.000 kuna s pripadajućom kamatom. Riječ je o novcu potrošenom tijekom braka s njegovim ocem.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Vlatka tvrdi da joj je karticu dao bivši suprug, Leov otac, kojemu je i odgovarala za troškove.

- Od tog novca kupovala sam poklone za Laninu baku, za rođendan sam joj dala 2000 kuna. Plaćala sam u gotovini kućne pomoćnice, njih šest u godini dana, a svakoj sam platila 4000 kuna mjesečno - tvrdi Vlatka.

70. godišnjica kraljevskog braka i kraljevske zaruke

Kraljica Elizabeta II. (91) udala se 1947. za princa Filipa (96) u Westminsterskoj palači. Jubilarnih 70 godina slavili su u dvorcu Windsor u krugu obitelji. Elizabeti je u 65-godišnjoj vladavini, najdužžoj u britanskoj povijesti, bio glavni oslonac. On joj je 1952. priopćio vijest da joj je umro otac i da je postala kraljica.

Elizabeta II. je Filipa upoznala kao 13-godišnjakinja tijekom posjeta Pomorskom fakultetu u Dortmundu. Očarale su je njegove plave oči.

Foto: AFP/Pixsell

Kraljevska obitelj 27. studenog je potvrdila da je princ Harry (33) zaprosio glumicu Meghan Markle (36). Tada su pozirali u Kensingtonskoj palači, a Meghan je pokazala prsten koji je izrađen od komada Dianinog nakita.

Ispričali su kako je prosidba izgledala.

Foto: Paul Edwards/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Bili smo u vikendici i pekli piletinu. Odjednom me zaprosio. Bilo je nekako prirodno, romantično i slatko - rekla je Meghan.

Kada je Harry kleknuo glumica ga je prekinula i rekla: 'Mogu li odmah reći da?'. Princ je dodao kako je potpuno zaboravila uzeti prsten.

Ceremonija će se održati 19. svibnja 2018. godine u kapeli Svetog Georgea u dvorcu Windsor u kojoj se oženio i princ Edward.