Zahtjevan poligon u Survivoru: Roko i Nemanja pobijedili, no ni jedan nije sudjelovao na večeri

Nakon posljednje igre na poligonu prije ujedinjenja, odnosi i strategije dodatno su se iskristalizirali, a borba za ključnu prednost donijela je niz važnih odluka i poteza.

Natjecanje se odvijalo na dugom i zahtjevnom poligonu s brojnim preprekama koje je trebalo savladati što brže. Sustav eliminacije bio je neumoljiv, pobjednici su prolazili dalje i međusobno se sučeljavali sve dok nije ostao samo jedan.

Foto: NOVA TV

U zelenom timu Nemanja je odnio pobjedu u srazu s Čedomirom, dok je u žutom timu Roko bio uspješniji od Paule. Unatoč osvojenoj nagradi, Roko je odlučio odustati od nje kako bi omogućio dodatno mjesto članu svoje žute ekipe. „Ja na nagradu neću ići. Zato što se dobro dobrim, vraća, a ja to želim vratiti Vanesi koja je htjela ali nije uspjela prošli put progurati četvero ljudi. Mislim da cura ima preveliko srce i apsolutno zaslužuje da zagrize te tacose“, kazao je Roko. Osim nje, odabrao je da u finoj nagradi uživaju još Boris, Marina i Marko.

Kao Roko, i Nemanja je ovom pobjedom osigurao osobni imunitet, ali i dodatnu sigurnost uoči ključnih odluka koje slijede. „S obzirom na to da počinje baš zanimljiva igra, ovo mi puno znači jer sam osigurao ujedinjenje sebi, a zašto ne bih osjetio težinu odluke koju moram donijeti jer imam imunitet. Vidjet ćete na plemenskom vijeću koga ću imenovati kao drugog odabranog za eliminacije. Imam još vremena razmisliti, iako imam već plan“, izjavio je Nemanja.

Foto: NOVA TV

Zbog kazne za neprimjereno ponašanje, Nemanja i Marko nisu mogli sudjelovati u konzumaciji nagrade. Ipak, Nemanja je zbog pobjede na ovom poligonu imao mogućnost odabrati članove koji će uživati u večeri, pa su njegov izbor bili Ana, Ivana, Lana, Čedomir te Anastasja i Njegoš.

