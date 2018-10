Zahtjevi razmaženog voditelja: 'Čaj treba promiješati 23 puta'

Poznati britanski novinar Piers Morgan (53), voditelj emisije 'The Good Morning Britain' ima doista lude i rijetke zahtjeve prije snimanja emisije. Naime, Morgan ima pomoćnika koji mu grije stolac u kojem vodi emisiju kako ne bi sjedio na hladnom.

Također, britanski voditelj zahtjeva da su mu hlače savršeno ispeglane, a za doručak pije veliku šalicu čaja marke 'Yorkshire Gold' koji je promiješan točno 23 puta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Od osoblja koje radi u studiju Morgan zahtjeva da ogledala budu savršeno ispolirana kako bi njegov odraz bio jasniji, a prije emitiranja emisije sluša pjesme najomraženijih pjevača - Lilly Allen i Madonne. Na taj se način voditelj 'nabrije'.

Morgan je svoju karijeru započeo 1988. kao novinar za tabloid The Sun, a 1994. postaje glavni urednik novina News of the World što mu u tom trenutku donosi titulu najmlađeg glavnog urednika u Velikoj Britaniji u posljednjih pola stoljeća.

Breakfast of champions. Objavu dijeli Piers Morgan (@thepiersmorgan) Kol 30, 2018 u 12:07 PDT

Britanski novinar i voditelj prošle godine je verbalno izvrijeđao Kim Kardashian (37) rekavši kako su njezine gole slike vulgarne i patetične te da na taj način sramoti vlastitu djecu.

- Majka je troje djece. To je sramotno - iskomentirao je Morgan.

