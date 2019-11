Zaljubljena Martina Bruni rekla što osjeća, on i dalje frustriran

Finale druge sezone showa 'Ženim sina?' je pred vratima, a čini se kako kandidati već znaju, ili barem misle da znaju, kojoj djevojci će staviti prsten na ruku. Bruna je najviše mučilo to što svi govore da je Martina ludo zaljubljena u njega, a ona mu to ne pokazuje. „Ja njezine emocije prema meni uopće nisam čuo, ljudi oko mene govore, a ja ispadam slijepac i gluh, ja čekam da mi ona to kaže“, bio je zabrinut Bruno te je odlučio preuzeti stvari u svoje ruke i natjerati Martinu da mu prizna svoje osjećaje. No, tvrd je orah Martina, pa se Bruno morao poprilično namučiti ne bi li došao do odgovora: „To je to, muk. To me živcira kod ljudi, kada nekoga pitaš, pa onda tišina. Teško mi je jako s Martinom, čak mi je to i frustrirajuće!“ Iz Brunova drugog pokušaja, Martina je konačno smogla hrabrosti i rekla Brunu da joj je stalo do njega. „Osjećaj je lakši. Nisam nikad nikome u životu priznala, i evo sad prvi put i to pred kamerama!“ odahnula je Martina.

Foto: NovaTV

Dok su Martina i Bruno bili na spoju te pokušavali otvoreno pričati, tata Mile dan je proveo s Julijom. „Mislim da Julija nije Brunov tip cure i ne vidim ja tu ništa. Vjerujem da je završila u finalu samo zbog svog izgleda. Julija mi djeluje kao osoba koja zna za što se bori, ona će sigurno pokušati tražiti muškarca koji će raditi za nju, da ona mora što manje raditi. Pokušava biti snalažljiva“, komentirao je tata Juliju.

Foto: NovaTV

Josip je isplanirao romantičan dan s Natali odvevši ju na Korčulu koju je opisao 'malim Parizom'. „Ovaj daj je počeo bolje samim tim što nije bilo Patricije u blizini“ sretna je bila Natali koju je Josip najprije odveo na surfanje, a potom ih je čekala vožnja kajakom. U strahu od neuzvraćene ljubavi, Josip je tražio potvrdu gaji li i Natali osjećaje prema njemu, na što mu je ona kazala da se ne bi s njim niti poljubila da nema osjećaja. „Na jedrilici sam zaključila da bih mogla biti s Josipom“, izjavila je Natali dok je Josip zaključio: „Ako treba, ja ću biti Ken, a ona moja barbika i vozit ćemo se u ružičastom kabrioletu po Beverly Hillsu!".

Matej je Ivani Isabelli također priuštio adrenalinski dan. Nakon romantične šetnje Cresom i vožnje brodom, uživali su u zip lineu. No, ni spoj romantike i adrenalina nije u njemu pobudio neke osjećaje prema Isabelli. „Ne mogu se zamisliti s Ivanom Isabellom ni u kakvom brakom, a ni u vezi“, zaključio je Matej. Mama Ljiljana, čini se, zna koja bi djevojka bila idealna za njezina sina, a to je Karla.„Karla je najbolji izbor za finale. I da ih je bilo stotinu, mislim da bi ona bila favorit po tim svojim kvalitetama koje mi je pokazala“, uvjerena je mama Ljiljana koja je i Karli priznala kako smatra da upravo ona ima najviše šansi za pobjedu.

Foto: NovaTV

Dok je Ivan odveo Petru na ronjenje, Mirna je s mamom Dubravkom posjetila Pakovo selo, što joj nikako nije bilo po volji – ona se nadala da će se kupati u moru. Mirnino neraspoloženje zasmetalo je i mami Dubravki. „Bila je dobro dok joj nije došla ta žuta minuta. Ne znam što joj je danas, sigurno joj se neki poremećaj dogodio“, komentirala je mama. Je li razlog Mirnina lošeg raspoloženja taj što je umjesto plaže dan provela na selu, ili pak taj što nije ona s Ivanom išla na spoj, ostaje nam za otkriti.

