Zaljubljeni do ušiju! Brad Pitt i Ines De Ramon razmjenjivali nježnosti na premijeri filma 'F1'

Ako netko zna spojiti šarm i glamur, to je definitivno glumac Brad Pitt! Nedavno je to još jednom pokazao na premijeri svog novog filma 'F1' u New Yorku, gdje se pojavio sa svojom partnericom Ines de Ramon.

Brad je nosio tamnoplavo odijelo s crnim detaljima i klasičnu bijelu košulju, a svi su odmah primijetili da ima novu frizuru! Kratko ošišan, podsjetio je na svoje 'retro' dane s početka 2000-ih.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Ines je također blistala, nosila je bijelu kombinaciju koja se sastojala od majice i suknje ukrašene perjem. Par je cijelo vrijeme razmjenjivao nježnosti na crvenom tepihu. Kad se nisu držali za ruke, grlili su se, smijali, šaputali, i izgledali baš zaljubljeno.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Danima prije premijere, par je večerao s Gigi Hadid i Bradleyjem Cooperom u popularnom korejskom restoranu. Brad je tad nosio svilenkastu košulju i široke crne hlače, a Ines usku haljinu. Kasnije su imali još jedan večernji izlazak.

Inače, Brad i Ines su zajedno od 2022., a prvi put su se službeno pojavili kao par prošle godine na crvenom tepihu u Veneciji. A što se tiče filma, 'F1' stiže u kina 27. lipnja. Brad glumi bivšeg vozača Formule 1, Sonnyja Hayesa, koji se vraća na stazu nakon 30 godina. Uz njega glume Damson Idris, Javier Bardem i Kerry Condon, a redatelj je Joseph Kosinski.

Foto: Stefanie Rex/DPA