ODUŠEVILA SVE

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova u Večeri za pet: 'Ostao sam iznenađen'

Piše 24sata,
Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova u Večeri za pet: 'Ostao sam iznenađen'
Foto: RTL

Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno, zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena

Prvi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi raznih bračkih DVD-ova ekipu je ugostila Žana. Za svoju večeru osvojila je maksimalnih četrdeset bodova.

Foto: RTL

Domaćica je pripremu započela desertom. Iako na njezinom popisu sastojaka nije bilo ničeg slatkog, to nije značilo da će ekipa biti zakinuta za desert, a domaćica je odlučila pripremiti tradicionalnu dalmatinsku rožatu koju je nazvala 'Sunce žarko'.

Foto: RTL

Slijedila je priprema glavnog jela 'Kad spuste se zvizde', grdobinu u košuljici od pancete s umakom od škampa te kremom od divljeg zelja, samoniklog bilja.

Foto: RTL

Preostalo je pripremiti predjelo 'Bračka balada', carpaccio od hobotnice, marinirane kozice, riblju paštetu te pastu od inćuna, slanutka i maslina.

Foto: RTL

Ekipa se okupila i stigla do domaćice, koja ih je dočekala odličnog raspoloženja i sa spremnim bezalkoholnim aperitivom. Nakon što su nazdravili, gosti su se smjestili za stol.

Foto: RTL

- Sve je bilo baš lijepo posloženo i super - komentirala je Ana predjelo.

- Pašteta od slanutka bila mi je vrhunska, ono još nikad nisam probao - komentirao je Nikola, a s njim se složila i Ana.

Foto: RTL

- Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno - zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena i dodao: 'Definitivno je pogodila smisao, ja bih grdobinu stavio u svojih top pet'.

Foto: RTL

- Okus rožate me uvijek vraća u djetinjstvo - komentirala je Ana desert, a Nikola priznao: 'Ja rožatu ne volim, ali ću biti pristojan pa ću probati', i dodao kako je uživao u karameli kojom je domaćica dekorirala rožatu, a zatim je svoju rožatu proslijedio Ani koja ju je s veseljem pojela.

Foto: RTL

Nakon večere koje više nego ispunila očekivanja gostiju domaćica je gostima podijelila poklone, daske za rezanje i CD s pjesmama klape 'Alegrija', a klapa se zatim pridružila ekipi pa su gosti za kraj uživali i u pjesmi. Gosti su domaćicu nagradili desetkama samim desetkama.

Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo. 

