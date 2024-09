Žanamari: 'Nakon večere sam otišla doma spremiti ormar, a idući singl će vas iznenaditi...'

Jedan Mojito i Margarita, a ja opasnija od dinamita, jedna Batida i luda glava, ne, noćas ne pijem sama - pjevala je Žanamari Perčić u svom ljetnom hitu 'Pina Colada' prije sedam godina, a danas slavi 43. rođendan. Kao i u pjesmi, ni svoj rođendan nije dočekala sama. No, ipak svoj rođendan ne slavi samo na taj dan.

- Ne volim pritisak datuma pa tako niti svoj rođendan ne volim slaviti točno na datum kad mi je rođendan i obično ga proslavim nekoliko puta sa različitim ljudima u tjednu prije stvarnog rođendana, pa sam tako i sada. Volim lijepe večerice i vidjeti drage ljude koje, čak i predugo, nisam vidjela, te popričati s njima baš uoči svog rođendana - rekla nam je pjevačica i influencerica.

Foto: Instagram

Prošle godine rođendan je dočekala u izlasku plešući u društvu dragih ljudi, a ove godine proradio je njen horoskopski znak u njoj.

- Ove godine sam imala nekoliko 'mini proslavica' s nekoliko dragih ljudi uz dobru klopu, mir i spokoj. Točno mi to fali u životu i želim da mi iduća godina donese upravo to, pa sam zato valjda tako i proslavila. Sinoć sam bila kući već u 23 sata i odlučila u stilu tipične Djevice pospremiti detaljno svoj ormar, što sam radila do tri ujutro uz pomoć svoje frendice koja je bila sa mnom na večeri neposredno prije toga - govori nam kroz smijeh.

Ne voli iznenađenja pa i njeni najbliži uvijek joj najave što spremaju, ali ima i jedan bitan uvjet kod poklona.

- Vrijednost poklona gledam u namjeri i kroz to tko mi je to poklonio, a bitno mi je da imaju neko značenje i sentimentalnu vrijednost. Svi koji me znaju također su svjesni da ne volim iznenađenja pa me moji najbliži obično unaprijed obavijeste što mi spremaju za rođendan da se psihički pripremim - nasmijano će Žanamari.

Foto: Instagram

Ovog ljeta predstavila je singl '24/7' koji je brzo našao put prema publici, a mnogi su komentirali kako su oduševljeni novom pjesmom. 'Ne izbacuje toliko često, ali kada izbaci pokida', 'Ova djevojka nema konkurenciju, pri tome mislim na glas, nastup i izgled', glase neki od komentara, a Žanamari nam dodaje - pripremam nešto novo!

- Moram priznati da, što se glazbe tiče, ne volim previše planirati zato što u mojoj glavi uvijek želim napraviti više nego što mi to vrijeme i život trenutno dozvoljavaju. Ali, vjerujte mi prvih dva slobodna sata u životu koja nađem, a da pritom nemam nikakvu prehladu u tijeku, ući ću u studio i završiti idući singl na kojem radim već neko vrijeme - govori nam.

Priznaje da ne cilja na hitove nego voli stvarati glazbu koja se njoj sviđa i kako vibrira u datom trenutku.

Foto: Instagram

- Idući singl će vas sigurno iznenaditi, jer ja nikad u životu nisam izdala dvije slične stvari zaredom. Ne volim dosadu u životu, pa tako ni u glazbi. Volim da je uvijek drugačije, svježe, novo - dodaje.

Iako se često komentirao ljubavni status atraktivne pjevačice i mogući razvod od glazbenika i redatelja glazbenih spotova Marija Perčića, oni su ovo ljeto zasvirali na jednom akustičnom nastupu. Oni skupa imaju i broje duete poput 'Pina Colade', 'Romantika', 'Licemjeri', a Mario je režirao i njen spot za pjesmu 'U ratu i ljubavi' koju Žanamari izvodi s Aleksandrom Kovač.

Foto: Instagram

- Akustični nastupi su mi uvijek dragi i naravno da će ih biti i dalje. Glazba mi je gušt, a ne posao, pa ju onda tako i tretiram. Zbilja pomno biram gdje ću i kad nastupiti. U zadnje vrijeme se nisam obavezala na nikakve konkretne turneje nego po 'feelingu' prihvatim svirati na mjestima na kojima mi je gušt. Moji Tučepi su mi bez iznimke omiljeno mjesto za zapjevati tako da sam snimke s te svirke ovo ljeto naravno i podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu - zaključila je Žanamari.