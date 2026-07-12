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Žanamari se borila s valovima u tangicama, Knollica 'palila' trbušnjacima, a Laura bila u ćuzi

Ovog tjedna nije nedostajalo prizora koji su punili naslovnice. Žanamari Perčić borila se s valovima u minijaturnom bikiniju, Shakira je mamila poglede u crvenom, a Laura Prgomet prvi je put snimljena nakon izlaska iz istražnog zatvora. Split su, pak, tijekom Ultra Europe festivala preplavili Spidermani, kauboji, djevojke u gaćicama i dečki u suknjama
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Žanamari se borila s valovima u tangicama, Knollica 'palila' trbušnjacima, a Laura bila u ćuzi
Žanamari Perčić uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. | Foto: Instagram
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Žanamari Perčić uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. | Foto: Instagram
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