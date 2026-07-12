Žanamari se borila s valovima u tangicama, Knollica 'palila' trbušnjacima, a Laura bila u ćuzi

Ovog tjedna nije nedostajalo prizora koji su punili naslovnice. Žanamari Perčić borila se s valovima u minijaturnom bikiniju, Shakira je mamila poglede u crvenom, a Laura Prgomet prvi je put snimljena nakon izlaska iz istražnog zatvora. Split su, pak, tijekom Ultra Europe festivala preplavili Spidermani, kauboji, djevojke u gaćicama i dečki u suknjama
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Žanamari Perčić uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača.
| Foto: Instagram
Žanamari Perčić uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. |
Foto: Instagram
Žanamari Perčić uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača.
| Foto: Instagram
A kad je iz plićaka krenula prema obali, 'podivljalo' more malo ju je zaljuljalo.
| Foto: Instagram
Ali uz pomoć stijena pjevačica je sretno stigla do kopna.
| Foto: Instagram
No nije pažnju privuklo samo more. Žanamari je u minijaturnom kupaćem kostimu pokazala isklesanu figuru na kojoj redovito radi u teretani.
| Foto: Instagram/Žanamari
Dok su jedni tražili hlad, Maja Šuput lovila je sunce u Španjolskoj.
| Foto: Instagram
Uživala je u sunčevim zrakama i bezbrižnim trenucima sa sinom i prijateljima, Markom Grubnićem i Momčilom Gurovićem.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Grubnić je nauljenim isklesanim torzom privlačio poglede dok se sunčao.
| Foto: Instagram
'Ken', 'I mi imamo našeg Haalanda', 'Holy body', hvalili su ga pratitelji.
| Foto: Instagram
Kasnije se pohvalio i fotkama s večere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na londonskoj premijeri filma 'Odiseja' glumice su priredile modni spektakl.
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Charlize Theron blistala je u Givenchyju, bez grudnjaka, a Zendaya je oduševila u bijeloj kombinaciji brenda Schiaparelli...
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Ivana Knoll opet je 'zapalila' društvene mreže fotkama gdje su u prvom planu njezine istrenirane vitke noge. Bijeli kratki top otkrio je da, uz istrenirane noge, Knoll ima i istrenirane trbušne mišiće.
| Foto: screenshoot/Instagram
Shakira je na odmoru u Miamiju, a opušta se kupajući se. Pjevačica je istaknula svoje slavne obline u jarkocrvenom bikiniju s resicama.
| Foto: PINE, VAEM, CAMA
Kupala se u moru, skakala i polijevala se vodom, mameći pritom uzdahe svih koji su je gledali.
| Foto: PINE, VAEM, CAMA
Laura Prgomet (26), koju smo upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', gdje je pokušala osvojiti srce Šime Eleza, puštena je na slobodu nakon što je provela nekoliko dana u istražnom zatvoru u Dubrovniku.
| Foto: Dubrovački dnevnik
Odredili su joj mjere opreza, odnosno mora se dva puta tjedno javljati nadležnoj policijskoj postaji. Laura je nedavno divljala u jednom kafiću i poslije napala policajku.
| Foto: Dubrovački dnevnik
Čitatelj 24sata snimio je bivšu kandidatkinju 'Gospodina Savršenog' nakon što je puštena iz istražnog zatvora u Dubrovniku. Tvrdi da je bila u društvu Nevena Ciganovića.
| Foto: Čitatelj 24sata
Park mladeži u petak navečer bio je ispunjen više nego ikada prije, a atmosfera je od početka najavila vikend koji će se pamtiti.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na Ultru su stigli i Spiderman, kauboji i Indijanci te Super Mario. Većina partijanera se standardno potrudila oko outfita, no neki su 'ležerno' nabacili samo gaćice, a dečki su ove godine odabrali nositi suknje
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Partijaneri su u splitskom Parku mladeži tulumarili do ranih jutarnjih sati, kada su ih zamijenili radnici gradske Čistoće. Incidenata nije bilo, a Hitna je imala 50 intervencija, od čega je četvero ljudi prevezeno u KBC Split.
| Foto: Igor Kralj
Na Ultri je partijala i Severina. Pozirala je s Mandy Bašić i Davorom Grginom. Mandy Bašić supruga je Joea Bašića, osnivača i direktora festivala Ultra Europe. Joe Bašić već godinama organizira splitsko izdanje jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u regiji.
| Foto: instagram
Projekcijom kino-hita 'Svadba' redatelja Igora Šeregija u četvrtak je otvoreno 73. izdanje Pulskog filmskog festivala. Na otvorenje su stigli članovi glumačke ekipe predvođeni Draganom Bjelogrlićem, a uz glumca nije prošla nezapaženo ni njegova supruga Maja. Nekadašnju manekenku srpski mediji već godinama zbog ljepote nazivaju 'srpskom Monicom Bellucci'.
| Foto: sasa miljevic
Još malo i Alka Vuica dobit će titulu koju je, kako je ranije priznala, dugo priželjkivala. Buduća baka u utorak se pojavila na javnom izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug u Zagrebu, a društvo joj je pravila snaha Dora Šitum, supruga njezina sina Ariana Vuice.
| Foto: Neva Žganec/Canva
Prije tri godine cijeli je Zagreb pričao o njoj. Jedan TikTok bio je dovoljan da Iva Ćavarović, nekad Pandžić, postane najpoznatija i najzgodnija vozačica tramvaja u Hrvatskoj. Popularnost je otišla toliko daleko da su neki putnici namjerno čekali baš njezin tramvaj, samo kako bi ih Iva malo provozala kroz grad
| Foto: Instagram
A kad skine ZET-ovu uniformu, atraktivna Iva uskače u Mercedes.
| Foto: Instagram