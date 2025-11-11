Obavijesti

TVRDI DA JE PROFIL LAŽAN

Žanamari šokirala pratitelje novom objavom na Instagramu: 'To nisam ja... Molim, prijavite!'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Žanamari šokirala pratitelje novom objavom na Instagramu: 'To nisam ja... Molim, prijavite!'
Foto: Instagram

Pjevačica je naglasila kako navedeni profil na Telegramu nije njezin, odnosno da se netko samo lažno predstavlja pod njezinim imenom

Žanamari Perčić šokirala je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj upozorava kako je netko na Telegramu pod njezinim imenom napravio lažni profil. Usto, na storyju sve pratitelje moli da taj isti profil prijave. 

- Ovaj Telegram profil je FAKE! To nisam ja. Molim vas da prijavite ovaj profil usernamea @zanamari01 - započela je Žanamari.

Foto: Instagram

- Čime se ja moram bavit - dodala je Perčić. 

POJASNILA JE RAZLOG Dok svi hrle živjeti u Zagrebu, Žanamari Perčić otkrila je zašto joj glavni grad nije prioritet
Dok svi hrle živjeti u Zagrebu, Žanamari Perčić otkrila je zašto joj glavni grad nije prioritet

I dok se Žanamari sada pronašla u problemu, nedavno je fanove oduševila kada je objavila fotografiju uz vrlo duhovitu poruku, gdje je fanovima postavila vrlo zanimljivo pitanje. Ranije se pohvalila i fotografijom u sportskom izdanju kojom je pokazala način života kojeg vodi. 

UŽIVALE NA MORU FOTO Ma, kakva jesen! Njima je još vruće! Seksi mama Renata i Žanamari oduševile u tangama
FOTO Ma, kakva jesen! Njima je još vruće! Seksi mama Renata i Žanamari oduševile u tangama

Podsjetimo, gotovo čitavo ljeto fanovima je golicala maštu u vrućim izdanjima, odnosno mini bikinijima. 

Foto: Instagram

