Žanamari šokirala pratitelje novom objavom na Instagramu: 'To nisam ja... Molim, prijavite!'

Žanamari Perčić šokirala je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj upozorava kako je netko na Telegramu pod njezinim imenom napravio lažni profil. Usto, na storyju sve pratitelje moli da taj isti profil prijave.

- Ovaj Telegram profil je FAKE! To nisam ja. Molim vas da prijavite ovaj profil usernamea @zanamari01 - započela je Žanamari.

Foto: Instagram

- Čime se ja moram bavit - dodala je Perčić.

I dok se Žanamari sada pronašla u problemu, nedavno je fanove oduševila kada je objavila fotografiju uz vrlo duhovitu poruku, gdje je fanovima postavila vrlo zanimljivo pitanje. Ranije se pohvalila i fotografijom u sportskom izdanju kojom je pokazala način života kojeg vodi.

Podsjetimo, gotovo čitavo ljeto fanovima je golicala maštu u vrućim izdanjima, odnosno mini bikinijima.

Foto: Instagram