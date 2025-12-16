Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak? Jakov šokiran Ivičinom tajnom

Obavijesti

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 16. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.' 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov je šokiran Ivičinom tajnom. Iako se ne čini kao nepremostiva prepreka, odluči ne tražiti razvod od Teodore pa se Katarina sad osjeća izdanom. Antu šokira Markova ucjena.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel kaže Simoni da će zaposliti njezina sina. Alonso otkrije da su se umjetnine vratile u palaču. Ricardo optuži Anu za Dieguitovu otmicu. Martina odgodi vjenčanje.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kad je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Divna je zabrinuta za Antino zdravlje nakon što je pronašla njegove lijekove. Klaudija jasno daje do znanja Crnom da mu neće popustiti. Crni je bijesan te odlazi u firmu i traži Antu. Joco nagovori Petru da zaposli Filipu u baru. Kada Sanja dođe u bar i ugleda Filipu, zaprijeti otkazom. Đurđa je dovela u pitanje Ivaninu poziciju ravnateljice, što znači da bi obnova bolnice mogla biti obustavljena.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novine, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom. Martin ne zna želi li opet biti načelnik te dobiva podršku od neočekivanog čovjeka.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Rosa je sumnjičava u vezi s Marelene i odlazi pretražiti njezin kovčeg. Lalá zamoli Simone da istraži Cacauinu smrt i obeća joj nagradu.

Foto: promo

