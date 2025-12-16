Doznajte što vas očekuje ovog utorka 16. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.' 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak? Jakov šokiran Ivičinom tajnom
Divlje pčele
RTL 20:15
Jakov je šokiran Ivičinom tajnom. Iako se ne čini kao nepremostiva prepreka, odluči ne tražiti razvod od Teodore pa se Katarina sad osjeća izdanom. Antu šokira Markova ucjena.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel kaže Simoni da će zaposliti njezina sina. Alonso otkrije da su se umjetnine vratile u palaču. Ricardo optuži Anu za Dieguitovu otmicu. Martina odgodi vjenčanje.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kad je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Divna je zabrinuta za Antino zdravlje nakon što je pronašla njegove lijekove. Klaudija jasno daje do znanja Crnom da mu neće popustiti. Crni je bijesan te odlazi u firmu i traži Antu. Joco nagovori Petru da zaposli Filipu u baru. Kada Sanja dođe u bar i ugleda Filipu, zaprijeti otkazom. Đurđa je dovela u pitanje Ivaninu poziciju ravnateljice, što znači da bi obnova bolnice mogla biti obustavljena.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novine, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom. Martin ne zna želi li opet biti načelnik te dobiva podršku od neočekivanog čovjeka.
Cacau
HRT1 12:30
Rosa je sumnjičava u vezi s Marelene i odlazi pretražiti njezin kovčeg. Lalá zamoli Simone da istraži Cacauinu smrt i obeća joj nagradu.
