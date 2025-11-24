Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 24. studenoga u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Zanima vas što će biti u vašim serijama u ponedjeljak? Ivka pronalazi nepoznatu ženu
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante više nema strpljenja za Nikolu, koji se suprotstavlja željama obitelji. U dogovoru s Mirjanom kaže Nikoli da ga izbacuju iz kuće i obitelji. Neočekivani dolazak Antine sestre Rajke nakratko smete obitelj.
La Promesa
HRT1 13:20
PONEDJELJAK Pía otkrije da Curro istražuje Janinu smrt i pridruži mu se. Leocadia odluči ostati na La Promesi i osigura Petrinu suradnju. Antoñito je nestao.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
PONEDJELJAK Divna saznaje da joj Željka radi iza leđa u vezi s prodajom stana. Konfrontira Željku, a i Antu, koji puca pred njom. Joco sve više sumnja u njegove dobre namjere. Lorena odlučuje nešto poduzeti kako bi pomogla Veljku, koji je opet završio u pritvoru.
Kumovi
NOVA TV 20:20
PONEDJELJAK Goran se prijavljuje u bolnicu, odlučio je, dat će Šanku bubreg. Karmela je zabrinuta, ali zna da ne može više ništa učiniti po tom pitanju. Ivka ujutro pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu. Napada Vinka da radi pogrešku, selo će pričati, ali Vinko uživa.
Cacau
HRT1 12:30
PONEDJELJAK Salomão obavijesti Valdemara da je Lalá u bolnici s Martimom. To Jaimeu otežava posjet sinu. Valdemar prijeti Lalá i kaže joj da će prijaviti policiji Joaninu smrt ako ona ne napusti bolnicu. Tiago se ispriča Cacau jer joj nije vjerovao.
