Zanima vas što će biti u vašim serijama u ponedjeljak? Ivka pronalazi nepoznatu ženu

24sata
Čitanje članka: 2 min
Zanima vas što će biti u vašim serijama u ponedjeljak? Ivka pronalazi nepoznatu ženu
6
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 24. studenoga u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante više nema strpljenja za Nikolu, koji se suprotstavlja željama obitelji. U dogovoru s Mirjanom kaže Nikoli da ga izbacuju iz kuće i obitelji. Neočekivani dolazak Antine sestre Rajke nakratko smete obitelj.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía otkrije da Curro istražuje Janinu smrt i pridruži mu se. Leocadia odluči ostati na La Promesi i osigura Petrinu suradnju. Antoñito je nestao.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.

DNEVNI PREGLED Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita
Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Divna saznaje da joj Željka radi iza leđa u vezi s prodajom stana. Konfrontira Željku, a i Antu, koji puca pred njom. Joco sve više sumnja u njegove dobre namjere. Lorena odlučuje nešto poduzeti kako bi pomogla Veljku, koji je opet završio u pritvoru.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Goran se prijavljuje u bolnicu, odlučio je, dat će Šanku bubreg. Karmela je zabrinuta, ali zna da ne može više ništa učiniti po tom pitanju. Ivka ujutro pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu. Napada Vinka da radi pogrešku, selo će pričati, ali Vinko uživa.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Salomão obavijesti Valdemara da je Lalá u bolnici s Martimom. To Jaimeu otežava posjet sinu. Valdemar prijeti Lalá i kaže joj da će prijaviti policiji Joaninu smrt ako ona ne napusti bolnicu. Tiago se ispriča Cacau jer joj nije vjerovao.

Foto: promo

