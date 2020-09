'Žao mi je što puno radim, želim više vremena provesti s djecom'

Daliborka radi u jednom pulskom kafiću, a Matej je vozač taksija te radi po 12 sati dnevno. Oboje se slažu kako bi voljeli više vremena provoditi sa sinovima, ali najbitnije im je prehraniti obitelj

<p>Mladi bračni par iz Osijeka <strong>Daliborka </strong>(24) i <strong>Matej</strong> <strong>Borojević </strong>(24) natječu se u showu 'Superpar' te su nedavno ispričali tešku životu priču. Upoznali su se s 11 godina u domu za nezbrinutu djecu u Osijeku. Godinama su se družili i dopisivali, a prvi put su se poljubili za njegov 18. rođendan. Poslije tri mjeseca veze odlučili su zasnovati svoju obitelj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Antona iz Superpara spojila je joga</strong></p><p>Danas su ponosni roditelji dvoje djece te su za <a href="https://www.rtl.hr/tv/superpar/novosti/3889874/daliborka-i-matej-ispricali-kako-uspijevaju-sve-sami-s-24-godine-zao-mi-je-sto-ovoliko-radim-voljela-bih-vise-biti-s-djecom/" target="_blank">RTL.hr</a> ispričali kako puno rade kako bi prehranili četveročlanu obitelj. Ovako izgleda njihov uobičajeni dan.</p><p>- Budim se u pola sedam, oblačim djecu i idemo na bus kako bi ih odvela u vrtić. Nekad nas Matej odveze, ako ne radi ujutro, no uglavnom idemo busom. Do pola osam ostavim djecu u vrtiću, a u 15 do osam sam već na poslu - govori Daliborka. Inače, zaposlena je kao konobarica u jednom pulskom kafiću te kaže kako joj je teško ako radi dvokratno. </p><p>Ako radi dvokratno, bude na poslu do 13 sati i onda ode kući skuhati ručak za djecu i pokupi ih u vrtiću. Nakon toga ručaju i druže se. Matej radi u jednoj taksi službi te radi ili od šest ujutro do 18 popodne ili od 18 popodne do šest ujutro. Nekad im prijateljica pričuva djecu do 18 sati kad ih Matej preuzme i vozi ujutro u vrtić.</p><p>- Vozi ih ili ih ne vozi jer nekad zaspi pa ja ipak moram ustati - smije se Daliborka te priznaje da im nije lako. </p><p>- Zna nam biti prenaporno, ali znamo da to radimo za našu obitelj, no bili bismo presretni kad bismo imali jednu poslijepodnevnu ili prijepodnevnu smjenu - kaže Daliborka, koja obožava provoditi vrijeme na plaži s djecom i suprugom kad oboje imaju slobodan dan. </p><p>- Volimo ići na more od jutra do podne pa onda radimo ručak, dođu prijatelji ili šetamo, odmaramo i igramo se s njima - opisala je Daliborka slobodan dan u njihovoj obitelji. </p><p>No, oboje se slažu kako bi voljeli više vremena provoditi sa sinovima, ali najbitnije im je prehraniti obitelj.</p><p>- Meni je jako žao što ovoliko radim, voljela bih biti više s njima. Voljela bi im više biti majka, ovako se osjećam kao da sam im prijateljica - priznaje Daliborka. </p>