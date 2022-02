Nakon uzbudljivog finala pete po redu dodjele glazbene nagrade Cesarica, vrijeme je za novu sezonu, nove pjesme i nove mjesečne hitove. Dvanaest mjeseci, dvanaest najboljih pjesama koje će publika i ovo, šesto po redu izdanje, birati putem weba, Facebooka i Vibera.

Petar Grašo dobitnik je nagrade Cesarica za Hit godine 2021. s pjesmom „Jel' ti reka 'ko“, a ovo mu je već druga nagrada za Hit godine! 2018. godine osvojio je Cesaricu za Hit godine s pjesmom „Ako te pitaju“ tako da se s ove dvije nagrade pridružio dobrom društvu godišnjih dobitnika – Nini Badrić („Dani i godine“ – 2017.), Franki Batelić („Sve dok sanjaš“ – 2019.) & Zsa Zsi i Hiljsonu Mandeli („Ova ljubav“ – 2020.). Tko će ove godine ući u krug najboljih od najboljih, saznat ćemo početkom iduće godine, do tad idemo mjesec po mjesec, odabir po odabir.



Lista pjesama u konkurenciji za hit siječnja je objavljena i time je i službeno započelo šesto izdanje Cesarice. Glasovanje za prvi ovogodišnji mjesečni hit traje do 25. veljače, a glasovati se može putem Facebook stranice Cesarica, Cesarica Viber chatbota, te na službenoj stranici cesarica.org.

U konkurenciji za HIT SIJEČNJA su:

Ako tražiš ljubav - Luka Nižetić

Moji prijatelji - Ljubavnici

Pamtim - Nina Badrić

Trebaš li me - Eni Jurišić & Matija Cvek

Uz nju - Marko Kutlić

Početak 2022. godine donosi nam baladu "Ako tražiš ljubav", splitskog glazbenika Luke Nižetića, ujedno i šestog singla s njegovog nadolazećeg studijskog albuma čiji se izlazak očekuje tijekom ove godine. Pjesma je nastala u suradnji s Branimirom Mihaljevićem, autorom glazbe te Marijem Mihaljevićem, autorom stihova.

- Koliko god me javnost više doživljava kao osobu kojoj bolje stoje brže i poletnije pjesme, intimnije sam više vezan uz balade koje su mi nekako i bliže srcu. Nakon što je Mario poslao predivne stihove Branimiru je trebalo malo duže vremena da raspiše odgovarajuću melodiju koja je dodatno pojačala emotivni doživljaj same skladbe. Pjesma govori o vraćanju sebi i onome iskonskom što je u svima nama, a to je ljubav - rekao nam je Luka o svojoj novoj pjesmi koju prati i vrlo atmosferičan video broj u režiji Darka Drinovca.

Ljubavnici su krajem godine „izbacili“ novi singl – riječ je o pjesmi „Moji prijatelji“, iza koje stoji poznati dvojac Antonija Šola i Mario Regelja, a koja je posvećena upravo – prijateljima.

- Tko može živjeti bez prijatelja? Pa oni su nam kao obitelj. Bilo je vrijeme da nakon brojnih pjesama, posvetimo jednu upravo njima. Mi u bendu vezani smo poslovno, ali i prijateljski. Jedni drugima smo podrška. Razmišljali smo o spotu i zapravo odlučili smo ekranizirati jedno tipično muško druženje i jako smo zadovoljni kako je sve to popratio Matija Škalić koji nam uvijek snima spotove otkriva Mario Regelja, pjevač benda Ljubavnici. Aranžman za pjesmu napravio je Borna Biondić.

Kraj godine bio je trenutak i za novu pjesmu Nine Badrić. Pjesma „Pamtim“ nastala je u suradnji s Predragom Martinjakom, a Nina već tradicionalno potpisuje stihove za koje priznaje da su se već duže vrijeme 'kuhali' u njoj.



- Pjesma “Pamtim” je moja najintimnija pjesma do sada. Doslovno se napisala sama. Ja sam samo bila tu da uzmem papir i olovku jer “Pamtim” je sama pala iz duše. Emotivno sam je proživjela jer je meni poznato o čemu govori. Sve što se taložilo u meni izašlo je s njom van. Pokupila je iz mene sve emocije kao spužva, a ja vjerujem da će i publika prepoznati tu emociju i pronaći svoju osobnu vezu s njom - rekla je Nina. Spot za pjesmu režirao je Dario Radusin.

Eni Jurišić i Matija Cvek udružili su glasove i predstavili pjesmu - “Trebaš li me”. Autor teksta i glazbe je Matija Cvek, uz Matiju glazbu potpisuje i producent, veliko i obećavajuće glazbeno ime - Z++.

- Cvek je, za početak, super lik i družimo se stalno tako da je ovo bila jedna od najopuštenijih suradnji ikad…”, otkrila je Eni. "Osobno mislim da je Eni jedan od najboljih naših vokala te joj želim što više pjesama u kojima će pokazati svo zlato svog talenta. Dobri smo prijatelji i vrijeme uglavnom provodimo uz pjesme i brdo smijeha - nadovezao se Cvek. Spot je radio trojac iz Zagreba - Benjamin Strike, Luka Vidović i Sandro Sklepić.

"Uz nju" je kantautorski iskorak Marka Kutlića, koji svoj glazbeni put vješto utabava, a sve će to do punog izražaja doći na drugom studijskom albumu planiranom za objavu sredinom 2022. godine. Glazbenik se okrenuo malo žešćem zvuku, drugačijem od onog na koji smo od njega navikli: “S pjesmom 'Uz nju' napokon sam došao do zvuka koji sam tražio“.

Tjedan dana nakon što je objavio pjesmu "Uz nju", Marko Kutlić predstavio je i videospot u kojem je udružio snage s redateljem Borisom Sekulićem.