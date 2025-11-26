Obavijesti

Show

Komentari 0
TRIBUTE BEND

Zarazna energija legendarnog belgijskoj benda Vaya Con Dios stiže u Klub Kazališta Komedija

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zarazna energija legendarnog belgijskoj benda Vaya Con Dios stiže u Klub Kazališta Komedija
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Ovaj spoj ljudi u svom vatrenom, ali emotivnom i svakako razigranom izričaju će vas oduševiti svojom zaraznom energijom. Koncerta će biti u petak 28. studenog s početkom u 21 sat u Klubu Kazališta Komedija

StartFragment Tribute to Vaya con Dios je vesela petorka već uigranih “muzikaša” na Hrvatskoj sceni okupljeni oko izričaja legendarnog belgijskoj benda Vaya Con Dios.

Tribute to Vaya Con Dios je čine Mara Marketa (klavijature i harmonika), Kristiana Gregurica (bas gitara), Goran Žegaraca (gitara) Goran Markica (bubanj) i Katarina Vukadin (frontwomenica i glavna vokalistica u bendu).

Ovaj spoj ljudi u svom vatrenom, ali emotivnom i svakako razigranom izričaju će vas oduševiti svojom zaraznom energijom.

Koncerta će biti u petak 28. studenog s početkom u 21 sat u Klubu Kazališta Komedija. Ulaznice se mogu kupiti na ulaznice.hr ili u zagrebačkom Oktagonu na blagajni Komedije.

KREĆE ADVENT Spektakl na ledu i veliki koncert: Evo zašto će se u petak tražiti mjesto više u Samoboru
Spektakl na ledu i veliki koncert: Evo zašto će se u petak tražiti mjesto više u Samoboru

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Evo što su Hrvati slušali u ovom tjednu: Thompson je na vrhu, a nakon njega prava iznenađenja
GLAZBENE LJESTVICE

Evo što su Hrvati slušali u ovom tjednu: Thompson je na vrhu, a nakon njega prava iznenađenja

Otkrijte tko su najvrući izvođači na YouTube i Billboard ljestvicama u Hrvatskoj ovog tjedna!
Rišpet okupio poznata imena i fanovima darovao novu pjesmu
'BILA ZVIZDA BETLEHEMA'

Rišpet okupio poznata imena i fanovima darovao novu pjesmu

Popularna klapa uz pomoć slavnih prijatelja snimila je božićni singl i spot koji će ove zime ugrijati srca mnogih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025