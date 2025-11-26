Zarazna energija legendarnog belgijskoj benda Vaya Con Dios stiže u Klub Kazališta Komedija

StartFragment Tribute to Vaya con Dios je vesela petorka već uigranih “muzikaša” na Hrvatskoj sceni okupljeni oko izričaja legendarnog belgijskoj benda Vaya Con Dios.

Tribute to Vaya Con Dios je čine Mara Marketa (klavijature i harmonika), Kristiana Gregurica (bas gitara), Goran Žegaraca (gitara) Goran Markica (bubanj) i Katarina Vukadin (frontwomenica i glavna vokalistica u bendu).

Ovaj spoj ljudi u svom vatrenom, ali emotivnom i svakako razigranom izričaju će vas oduševiti svojom zaraznom energijom.

Koncerta će biti u petak 28. studenog s početkom u 21 sat u Klubu Kazališta Komedija. Ulaznice se mogu kupiti na ulaznice.hr ili u zagrebačkom Oktagonu na blagajni Komedije.

