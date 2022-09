Zaručili su se Mario i Marija iz 'Superpara', buduća mlada se pohvalila unikatnim prstenom

Zaručili su se pobjednici treće sezone 'Superpara', Marija Maleš i Mario Bunjko. Uslijedilo je to nakon dvije godine veze. Buduća mladenka pohvalila se svojim unikatnim prstenom, dok je njezin izabranik opisao kako su tekle pripreme za zaruke.

- Ja sam već dugo vremena imao fotografiju prstena spremnu u mobitelu i znao sam točno što želim. To je moralo biti crveno zlato i smaragd i sve sam već imao osmišljeno do zadnjeg detalja - započeo je Mario za RTL.

Jedan dan otišli su do zlatarnice kako bi pogledali prsten. Znali su točno unaprijed, kaže, da neće naći ono što traže, pa su dali izraditi potpuno unikatan prsten.

- Sve smo zajedno birali jer sam htio da i ona bude 100% zadovoljna, jedino sam smaragd ja sam odabrao i eto tako je nastao naš savršeni prsten - opisao je Mario proces odabira i nastanka prstena, a objasnio je i kako su reakcije na prsten bile i više nego pozitivne.

- Mariju je prsten oduševio, ali ne samo nju, nego i sve njezine prijateljice i rodbinu. Svi su rekli da baš vide nju u tom prstenu, a i ja sam bio presretan jer je ispao baš kako smo zamišljali - dodao je.

Otkrio je i kako je Mariju odlučio zaprositi dan nakon njezinog rođendana.

- Otišli smo na ručak. Nisam kleknuo, ali izvadio sam prsten i zapravo nisam trebao posebno govoriti koliko je volim jer joj to svaki dan govorim, pa zapravo nije bilo nekog posebnog govora, ona sve zna već, ispričao je te dodao kako ni trenutak nisu razmišljali o ispravnosti svoje odluke.

Priznao je kako su u trenutku prosidbe dobili poseban znak.

- Kod nas se uvijek dogodi neka posebna stvar, pa je tako bilo i ovaj put. Kada smo još bili su ‘Superparu’ na torti sam joj napisao 3:45 jer je to naše vrijeme koje nas prati od samog početka veze i puno posebnih trenutaka nam se dogodilo baš u to vrijeme. I baš se eto potrefilo, kada sam joj stavio prsten na ruku, spontano smo pogledali na sat i bilo je baš 15:45. To stvarno nije bilo planirano, ali kao da je bio neki znak - opisao je Mario te dodao kako je imao tremu, iako je znao da će Marija pristati.

Kazao je i kako još uvijek nisu sigurni gdje će svadba biti, no voljeli bi da bude negdje uz more.

