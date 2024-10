Zaručnici 'zaboravio' reći da ima troje djece, onda se javila žena: Laže da je samo donirao spermu

U tijeku je sedma sezona ultrapopularne reality serije 'Love is blind'. Radi se o društvenom eksperimentu u kojem samci traže ljubav i zaručuju se prije negoli se uopće upoznaju licem u lice.

U ovoj sezoni gledamo parove Garreta i Taylor, Tylera i Ashley, Stephena i Monicu, Tima i Alexandru, Nicka i Hannah, Ramsesa i Marissu i Lea i Bittany.

Dramatična sezona

Najviše prašine su digli Tyler i Ashley kad je javnost saznala da je on otac troje djece. Premda su u nekoliko navrata ovi zaručnici pričali o budućem životu i djeci, Tyler nikad nije spominjao da je on već otac... Kad je Ashely saznala da ima troje djece, posvađali su se. Tyler je objasnio da to nisu djeca koje je dobio prirodnim putem već da je samo 'pomogao' prijateljici koja je sa svojom partnericom željela imati djecu. A onda obrat! Javila se njegova prijateljica koja tvrdi da Tyler laže. Objasnila je da je prvo dijete zaista dobiveno umjetnom oplodnjom, ali da je priča malo kompliciranija od toga. Naime, nakon prvog djeteta, nju je, kako kaže, ostavila partnerica. Tu je uskočio Tyler te se počeo brinuti za dijete i živjeti s njima. Premda nisu bili 'službeno' zajedno kao par, spavali su zajedno. To je rezultiralo njenom trudnoćom s blizancima. Nakon toga se Tyler prijavio u reality show Love is blind i tamo upoznao Ashley koju je zaručio. Ako vas zanima jesu li se na kraju i vjenčali, morate pogledati najnovije epizode. Čeka vas puno drame...

Podsjetimo, ova Netflixova franšiza hit je u cijelom svijetu. Paralelno se trenutačno prikazuje Love is blind (američka verzija) i Love is blind, habibi (arapska verzija).

Hrvatski prijevod Netflixovog hita je 'Ljubav na slijepo'. Nick i Vanessa Lachey voditelji su ovog društvenog eksperimenta u kojem samci traže ljubav i zaručuju se prije negoli se uopće upoznaju licem u lice.

Za one koji nisu gledali...

U tom showu muškarci i žene traže ljubav tako što razgovaraju međusobno jedan na jedan, zbližavaju se i zaruče se prije nego što se uživo vide. Dakle, tijekom razgovora i prosidbe ne znaju kako osoba s kojom se pristaju vjenčati izgleda.

Potom se potpuno izoliraju, nemaju pristup ni mobitelima te sa svojom boljom polovicom putuju na medeni mjesec. Nakon par tjedana idile, vraćaju se u stvarni život te se useljavaju zajedno s partnerom, bilo u njegov ili njen stan. Tu kreću prve trzavice, povratak na posao, vraćanje na društvene mreže i upoznavanje s obiteljima.

Mnogima od njihovih najmilijih je teško probaviti ideju da im se član obitelji ili bliski prijatelj ženi za nekog koga je tek upoznao i to putem reality showa. Drame svakako ne nedostaje...

Serija je postala toliko popularna da sada već ima inačice diljem svijeta. Najpopularnije su brazilska, švedske, meksička, britanska...

Gledanosti je sigurno pridonijela i činjenica da su neki parovi i nakon showa ostali godinama u braku. Neki su dobili i djecu, a gledatelji njihov život dalje prate na društvenim mrežama. Osim toga, često daju intervjue u kojima objašnjavaju da su u show došli zaista upoznati ljubav svog života, a ne da bi se 'pokazali na televiziji'. Ipak, ima i takvih koji u svakoj epizodi rade dramu radi zabave, ali to i je čar reality showova...

