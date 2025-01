Zaručnik 'Žene mačke' je otkrio: 'Ona će počivati uz svoju obitelj'

Jocelyn Wildenstein, poznatu po nadimku 'Žena mačka', kremirat će u Parizu. Njezin zaručnik Lloyd Klein otkrio je u ponedjeljak da će njezin pepeo prevesti na njezino imanje u Keniji, prenosi Page Six.

'Žena mačka' počivat će uz majku i oca, čiji se posmrtni ostaci također nalaze na imanju.

Foto: Profimedia

Jocelyn je preminula u dobi od 85 godina, a tužnu vijest je potvrdio Klein za francuski magazin Paris Match. Otkrio je kako je Jocelyn umrla od plućne embolije u Parizu te kako je bio uz nju cijelo vrijeme.

Švicarka je u javnosti dobila nadimak 'Žena mačka' zbog izgleda lica koje je nakon brojnih estetskih operacija postalo izobličeno.

Njezina avantura s estetskim zahvatima je započela još dok je bila u braku s Alecom Wildensteinom. Prvom operacijom je zategla područje oko očiju jer se suprugu stalno žalila kako joj oči izgledaju vrećasto i željela ih je poboljšati.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Procjenjuje se da je na operacije potrošila više od četiri milijuna eura.

- Nikada nisam htjela izgledati kao mačka. Željela sam naglasiti svoje jagodice i oči, koje su oduvijek bile moja najbolja značajka - branila se u intervjuu za Vanity Fair.