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Zašto Eric Roberts nije došao na svadbu kćeri Emme? Oglasio se

Piše Maša Mai Čigir,
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Zašto Eric Roberts nije došao na svadbu kćeri Emme? Oglasio se
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Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija
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Slavni glumac nije viđen na vjenčanju kćeri Emme Roberts, a sada se na to i osvrnuo

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Eric Roberts potvrdio je da je propustio vjenčanje svoje kćeri Emme Roberts (35) i Codyja Johna u Idahu u subotu. 'Volim svoju kćer, oduvijek sam je volio i oduvijek ću je voljeti. Predivno je i što želi slaviti kako god želi i s kim god želi', rekao je u ekskluzivnoj izjavi za Page Six glumac.

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Na vjenčanju se pojavila i Ericova sestra, poznata glumica, Julia Roberts, a Page Six dobio je fotografije na kojima su jasno vidi kako Eric Roberts na dan kćerina vjenčanja napušta teretanu u Los Angelesu. Eric je bio stotinama kilometara udaljen od mjesta gdje je njegova slavna kći izmijenila zavjete sa svojim suprugom, a par je izrekao 'sudbonosno da' pred bliskim prijateljima i rodbinom na Johnovom obiteljskom imanju u Sun Valleyju nakon četiri godine veze. Zvijezdu "American Horror Story", do oltara je otpratio njezin petogodišnji sin Rhodes, kojeg dijeli s bivšim suprugom Garrettom Hedlundom.

Vjenčanju je prisustvovalo nekoliko poznatih osoba, uključujući Ashley Benson i njezinog supruga Brandona Davisa, Demi Moore, Kristen Stewart i njezinog partnera Dylana Meyera, Sarah Paulson i Billie Lourd.

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Eric i njegova kći Emma imali su problema tijekom godina, a u travnju je glumac iz serije 'Gypsy King' tvrdio da nisu u svađi. Dok je razgovarao u emisiji 'Really Famous With Kara Mayer Robinson', Eric je govorio kako je odnos njega i Emme kompliciran samo 'kroz oči vanjskog svijeta' jer ljudi ne razumiju ništa od toga.

- Dakle, oni imaju svoje mišljenje, što god to bilo - objasnio je.

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Foto: Lionel Hahn

Eric je 1991. godine dobio Emmu s bivšom suprugom Kelly Cunningham. Te je priznao da iako je iznimno ponosan na zvijezdu serije 'Scream Queens', ipak mogao biti puno bolji otac.

- Bio sam krpa za pranje rublja. Nisam smio biti emocionalno ovisan ni na koji način -  izjavio je slavni glumac, napominjući da preuzima 'punu odgovornost za to'.

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