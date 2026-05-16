Zašto predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva na Eurosongu pjeva i na njemačkom? On objasnio...

Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2026. predstavlja Look Mum No Computer sa svojom pjesmom "Eins, Zwei, Drei". Međutim, prema posljednjim koeficijentima na kladionicama, prognoze za britanskog predstavnika nisu nimalo optimistične.

Uoči svog nastupa, Sam Battle, talentirani glazbenik koji stoji iza imena Look Mum No Computer, objasnio je zašto njegova pjesma nije na engleskom jeziku. Njegov jedinstveni glazbeni stil, koji spaja elemente britpopa i synthwavea iz osamdesetih, već je privukao pozornost, no odabir njemačkog jezika za refren izazvao je najviše rasprava. Battle, poznat kao svojevrsni "izumitelj iz garaže" koji sam izrađuje sintesajzere i druge glazbene uređaje, ovim je potezom po prvi put u povijesti poslao britansku pjesmu na Eurosong koja nije u potpunosti na engleskom jeziku.

Zašto Look Mum No Computer pjeva na refren njemačkom?

U razgovoru za Radio Times, Battle je otkrio osobnu povezanost s Njemačkom kao ključnu inspiraciju za pjesmu.

​- Mislim da sam vjerojatno proveo više vremena u Njemačkoj nego u bilo kojoj drugoj zemlji osim Ujedinjenog Kraljevstva, bilo da se radilo o stvaranju glazbe, upoznavanju ljudi ili sviranju. Tako da je pjesma svakako inspirirana time - kazao je.

Nastavio je objašnjavati kako je pjesma nastala te kako se njemački jezik prirodno uklopio u strukturu.

​- Imao sam refren i onda sam smislio strofe, no postavio se problem kako ih spojiti. Ništa nije funkcioniralo, a onda sam pomislio kad bi barem postojao jezik na kojem mogu brojati, a koji bi mi dao bolji osjećaj na eurovizijskoj pozornici. Jednostavno je imalo smisla - rekao je, prenose britanski mediji.

Podijeljene reakcije javnosti i kritičara

Pjesma "Eins, Zwei, Drei" izazvala je podijeljene reakcije. Dio britanske javnosti negativno je reagirao na stihove na njemačkom, ali i na dijelove teksta koje su protumačili kao "uvredljive" za britansku kulturu. Stihovi u kojima pjeva kako mu je "dosta prejedanja rolade s kremom od vanilije" i kako mu treba "nešto slano... s kriškom feferona" neki su doživjeli kao kritiku britanske tradicije.

Glazbeni kritičari također su ponudili različita viđenja. The Independent opisao je umjetnika i pjesmu kao spoj koji djeluje kao da "dječja emisija Blue Peter upoznaje berlinski klub Berghain, i to na vrlo, vrlo engleski način koji je istovremeno užasno neugodan i neobično šarmantan".

Portal PinkNews primijetio je kako je pjesma "istovremeno i najviše i najmanje britanska koju je Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo na Eurosong posljednjih godina" zbog mješavine britanskih glazbenih stilova s višejezičnim refrenom.

*uz korištenje AI-ja

