Žasu predstavljaju debitantski album 'A koji je Vaš problem?'

Zagrebačko-đakovačko-daruvarski punk bend Žasu predstavlja debitantski album „A koji je Vaš problem?”, izdanje koje kroz iskrene tekstove, energičan zvuk i beskompromisan pristup progovara o osobnim i društvenim problemima. Album donosi pjesme nastale iz zajedničkih iskustava, razgovora i svakodnevnih frustracija, a bend će ga predstaviti i na regionalnoj turneji sa slovenskim punkerima pinkepanke.

Žasu je nastao 2025. godine u Zagrebu, a iako je punk polazišna točka njihova glazbenog izričaja, članovi benda ne opterećuju se žanrovskim granicama. Njihov zvuk oblikuju različiti glazbeni utjecaji, ali i pomalo neuobičajena kombinacija instrumenata. Bend čine Miša na glavnom vokalu i violini, Jona za bubnjevima, Luna na bas gitari i flauti te Majda na gitari, dok im se početkom ove godine pridružio Ante, također na bas gitari.

Ono što je započelo kao spontano okupljanje bez velikih očekivanja, ubrzo je preraslo u malu, ali čvrsto povezanu zajednicu. Članovi benda kroz glazbu dijele ideje, mišljenja, probleme, smijeh i suze, a upravo su ta iskustva postala temelj njihova prvog albuma. Pjesme su nastajale velikom brzinom pa je do kraja 2025. godine gotovo cijeli album već bio napisan. Jedina iznimka je pjesma „Još jedan dan”, nastala nešto kasnije, koja je ujedno i prva pjesma u čijem je pisanju i izvođenju sudjelovao Ante.

Debitantski album „A koji je Vaš problem?” bavi se problemima s kojima se članovi benda susreću kao pojedinci, ali i kao dio društva. Kroz pjesme otvaraju teme koje ih zaokupljaju, frustriraju i potiču na razmišljanje, bez uljepšavanja stvarnosti i potrebe za prilagođavanjem tuđim očekivanjima. Sam naziv albuma krije i zanimljivu, pomalo apsurdnu priču iz svakodnevnog života.

Naime, inspiracija za naslov došla je nakon Mišina odlaska ginekologu, gdje joj se postavilo pitanje zbog kakvog je problema došla na pregled. Situacija je potaknula ideju za naslov koji na duhovit, ali istodobno provokativan način propituje društvene stavove i svakodnevne apsurde. Pitanje „A koji je Vaš problem?” tako je postalo svojevrsna nit vodilja albuma, ali i poziv slušateljima da prepoznaju probleme o kojima se često nedovoljno govori.

Za snimanje albuma zaslužne su Anja Tkalec i Eva Badanjak, dok miks potpisuju Anja Tkalec i Dimitrij Petrović. Mastering je odradio Uroš Milkić iz Out There Studija, a za vizualni identitet naslovnice zaslužna je Daria Wing Krylova. Na pjesmi „Neka o ženama” gostuje Eva Badanjak, koja je otpjevala prateće vokale.

Uz predstavljanje debitantskog izdanja, Žasu se pripremaju i za niz koncerata kojima će svoju glazbu predstaviti publici izvan Hrvatske. Krajem listopada kreću na regionalnu turneju sa slovenskim punk bendom pinkepanke, s kojim ih već povezuje nekoliko zajedničkih nastupa i prijateljstvo. Turneja započinje 29. listopada u beogradskom KC Gradu, a nastavlja se 30. listopada u Skoplju i 31. listopada u Kočanima.

Nakon turneje bend će 14. studenoga nastupiti u Banjoj Luci, 28. studenoga u Daruvaru, dok je zagrebački koncert zakazan za 19. prosinca. Bit će to prilika da publika uživo čuje pjesme s prvog albuma i upozna bend koji je u kratkom vremenu od spontanog okupljanja prerastao u zanimljivo novo ime domaće punk scene.

„A koji je Vaš problem?” novo je izdanje Dostave zvuka, a album je dostupan na svim streaming servisima.