Obavijesti

Show

Komentari 0
KULTURALNI BOJKOT

Zauzeli jasan stav: Paramore se pridružio kulturalnom pokretu

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Zauzeli jasan stav: Paramore se pridružio kulturalnom pokretu
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Poznati bend Paramore pridružio se jednom od najvećih kulturalnih bojkota Izraela. Tim činom stali su uz bok mnogim drugim imenima iz glazbene i filmske umjetnosti

Američki rock band Paramore, s pjevačicom Hayley Williams na čelu, pridružio se pokretu 'No Music For Genocide' koji zagovara kulturalni bojkot Izraela. Na taj se način ovaj bend pridružio više od 400 međunarodnih umjetnika koji su geoblokirali i povukli svoju  glazbu iz spomenute zemlje, što znači da ona više nije dostupna na streaming platformama. Paramore je još u svibnju iznio jasan stav povodom izraelsko-palestinskog sukoba. U objavi na Instagramu izjavili su kako stoje u solidarnosti s onima koji pozivaju na trenutni i trajni prekid vatre te kako njihova podrška palestinskom stanovništvu ne znači antisemitizam.

NOVI VIDEO Paramore spotom poručili da "ljubav uvijek pobjeđuje sve"
Paramore spotom poručili da "ljubav uvijek pobjeđuje sve"

Kampanja 'No Music For Genocide' pokrenuta je 18. rujna, a opisana je kao reakcija na "genocid u Gazi, etničko čišćenje okupirane Zapadne Obale, apartheid u Izraelu i političku represiju pro-palestinskih napora". Osim Paramorea i Hayley Williams, na listi glazbenika koji su se pridružili pokretu nalaze se i Fontaines D.C., Rine Sawayame, Japanese Breakfast te Massive Attack, koji predvodi kampanju i koji je u potpunosti povukao svoju glazbu sa Spotifyja.

Uz spomenutu kampanju, odvija se i pokret 'Film Workers For Palestine' koji okuplja više od 8000 filmskih radnika koji se zalažu za okončanje genocida i slobodu Palestine.

Svi vole Paramore - bend koji je snimao pjesme za Sumrak sagu
Svi vole Paramore - bend koji je snimao pjesme za Sumrak sagu

Ovakva vrsta kulturnih bojkota nije nikakva novina, budući da su se slični pokreti odvijali i u sklopu borbe protiv apartheida u Africi te antiratnog pokreta vezanog uz sukob Rusije i Ukrajine. Budući da 'No Music For Genocide' skuplja sve više umjetnika kojima se pridružuju i razne diskografske kuće, može se očekivati da će i ovaj kulturalni pokret poprimati sve veće razmjere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
FOTO Grad Samobor je postao središte klasične glazbe: Počela je Samoborska glazbena jesen
FESTIVAL S TRADICIJOM

FOTO Grad Samobor je postao središte klasične glazbe: Počela je Samoborska glazbena jesen

Samobor je u petak navečer postao središte klasične glazbe. Otvorena je jubilarna, 50. Samoborska glazbena jesen, festival koji već pola stoljeća privlači ljubitelje glazbe iz cijele Hrvatske i šire. Župna crkva sv. Anastazije bila je ispunjena, a publika je uživala u nastupu Zagrebačkih solista. - Moram biti ponosan zato jer je 50 godina velika, velika okrugla brojka. Mi smo počeli kao jedan mali festival i onda je to sve godinama raslo, bujalo da bi došli do današnjeg izdanja s jednom velikom nacionalnom prepoznatljivošću, a možda i šire - rekao je skladatelj Srećko Bradić, akademik i umjetnički ravnatelj 50. Samoborske glazbene jeseni. Ovogodišnja Samoborska glazbena jesen traje do 5. listopada, a uz redovni program donosi i dva međunarodna natjecanja - 22. natjecanje Ferdo Livadić za mlade umjetnike te 14. izdanje natjecanja New Note.
VIDEO Poslušajte 'Sama', novu pjesmu Duške Brčić Šušak
GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte 'Sama', novu pjesmu Duške Brčić Šušak

Ako je ‘Balada Za Njega’ bila pjesma za njega, ‘Sama’ je pjesma za mene, ali i za sve žene koje znaju da mogu sve same. Ova pjesma nastala je iz iskrene emocije, rekla je pjevačica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025