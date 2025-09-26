Zauzeli jasan stav: Paramore se pridružio kulturalnom pokretu

Američki rock band Paramore, s pjevačicom Hayley Williams na čelu, pridružio se pokretu 'No Music For Genocide' koji zagovara kulturalni bojkot Izraela. Na taj se način ovaj bend pridružio više od 400 međunarodnih umjetnika koji su geoblokirali i povukli svoju glazbu iz spomenute zemlje, što znači da ona više nije dostupna na streaming platformama. Paramore je još u svibnju iznio jasan stav povodom izraelsko-palestinskog sukoba. U objavi na Instagramu izjavili su kako stoje u solidarnosti s onima koji pozivaju na trenutni i trajni prekid vatre te kako njihova podrška palestinskom stanovništvu ne znači antisemitizam.

Kampanja 'No Music For Genocide' pokrenuta je 18. rujna, a opisana je kao reakcija na "genocid u Gazi, etničko čišćenje okupirane Zapadne Obale, apartheid u Izraelu i političku represiju pro-palestinskih napora". Osim Paramorea i Hayley Williams, na listi glazbenika koji su se pridružili pokretu nalaze se i Fontaines D.C., Rine Sawayame, Japanese Breakfast te Massive Attack, koji predvodi kampanju i koji je u potpunosti povukao svoju glazbu sa Spotifyja.

Uz spomenutu kampanju, odvija se i pokret 'Film Workers For Palestine' koji okuplja više od 8000 filmskih radnika koji se zalažu za okončanje genocida i slobodu Palestine.

Ovakva vrsta kulturnih bojkota nije nikakva novina, budući da su se slični pokreti odvijali i u sklopu borbe protiv apartheida u Africi te antiratnog pokreta vezanog uz sukob Rusije i Ukrajine. Budući da 'No Music For Genocide' skuplja sve više umjetnika kojima se pridružuju i razne diskografske kuće, može se očekivati da će i ovaj kulturalni pokret poprimati sve veće razmjere.