Zavirite u luksuzni dom Caitlyn Jenner: Ima bazen i svoj bar

Jenner je objasnila kako je vlastiti dom željela kao svojevrsni bijeg od kamera. Tvrdi kako kuća nije tako velika kako se isprva doima te da mnoge to iznenadi

<p>Reality zvijezda <strong>Caitlyn Jenner</strong> (71) sa svojim je pratiteljima podijelila unutrašnjost svoje kuće u Malibuu u kojoj živi s prijateljicom <strong>Sophijom Hutchins</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve transformacije Kardashianki </strong></p><p>Caitlyn je kuću kupila za 3.5 milijuna dolara nakon razvoda od <strong>Kris Jenner </strong>(64). Napravila je veliko imanje koje ima pogled na kanjon Malibu i Tihi ocean. Prostor joj je pomogla urediti dizajnerica <strong>Lori Magolis</strong>.</p><p>Kuća ima velike prostore s puno svjetla, veliki bazen, hidromasažnu kadu i bar za goste. </p><p>- Mislim da je najnevjerojatnija stvar u mojoj kući pogled. Svi koji prolaze kroz moju kuću uvijek kažu kako im se sviđa - rekla je Caitlyn u videu u kojem je pokazala svoj dom. </p><p>Objasnila je kako je vlastiti dom željela kao svojevrsni bijeg od kamera. Tvrdi kako kuća nije tako velika kako se isprva doima te da mnoge to iznenadi.</p><p>- Iako je zemljište veliko, kuća nije. Imala sam takvu ranije, a onda sam odlučila imati manji i udobniji prostor - rekla je Jenner. </p><p>Jedan od najzavidnijih dijelova njezina doma je veliki ormar za garderobu, do vrha ispunjen dizajnerskim predmetima. No, luksuz tu ne prestaje, jer Caitlyn ima ogroman prostor gdje se nalazi skupa kozmetika. </p><p>Bijela i neutralna tema nastavlja se kroz njezinu kupaonicu, dnevni boravak i masivnu kupaonicu. Osim toga, u dnevnoj sobi ima dvije velike fotelje s odgovarajućim jasticima. U spavaćoj sobi ima i veliki krevet s bijelim pokrivačem.</p><p>Nastojala je da joj se boje slažu i da složi svoj dom sa stilom.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>