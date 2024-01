Završen 17. Festival tolerancije: Punoljetnost će dočekat u Zadru

Ovogodišnji 17. Festival tolerancije završio je u nedjelju projekcijom filmova u Dokukinu KIC. Govorilo se o prihvaćanju i usvajanju principa univerzalnosti, solidarnosti i humanosti, a 40 vrhunskih odabranih naslova, koji se natječu za najprestižnije nagrade poput Oscara, Cesara i Europske filmske nagrade, posjetitelji su mogli besplatno pogledati i u njima uživati.

- Kroz film se može razvijati zajednica i svijest u društvu, a kroz rasprave i dijaloge možemo pričati o razvoju društva. Film je dobra baza za stvaranje platforme iz koje možemo krenuti iz nekih loših tema prema normalnom suživotu – rekla nam je direktorica Nataša Popović.

Foto: Sanjin Kaštelan

Publiku je najviše oduševio film 'Savršeni dani', koji prati život čistača javnih wc-a u Tokiju i dokumentarac '20 dana u Mauriupolju', koji govori o izbjeglištvu.

Foto: PROMO

Projekcija filmova bila je raspoređena prema temama, a posjetiteljima su htjeli približiti problem ovisnosti o igricama, izbjeglištvu, negiranje holokausta, o položaju žena u patrijarhalnoj sredini, a na veliku pohvalu, nisu izostavili ni one najmlađe koji su imali i svoj prilagođen dječji program.

Foto: Sanjin Kaštelan

17. Festival Tolerancije kroz selekciju i filmski program, koji potpisuju Snježana Tribuson i Boško Picula, uz umjetničku savjetnicu Dinu Pokrajac, ponudili su inspirativne, duhovite i važne filmove uz cilj proširenja pojma tolerancije. Poruka ovogodišnjeg festivala bila je 'Otvori se!', prema sebi, svom bližnjem te prema drugom i drugačijem.

Foto: Sanjin Kaštelan

Osim bogatog filmskog sadržaja, održavale su se i rasprave 'Tolerance Talk u kojima su se dotaknuli nekoliko složenih tema, a prepune dvorane brojile su publiku svih uzrasta. Festival je zatvorio film 'Sabotaža'.

Foto: Sanjin Kaštelan

- Film je baziran na dnevniku logorašice Anne Wajcblum i osobno mi je jedan od najupečatljivijih filmova koje sam gledala priređujući finalni izbor. Možda je pravi razlog tome što se o heroizmu žena puno manje govori i stječe se dojam da su herojski podvizi žena puno rjeđi od herojstva muškaraca – komentirala je Tribuson.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Iako je ovo zadnji festival u Zagrebu, priča o promicanju važnih tema ide dalje. Najavljeno je novo izdanje. Festival tolerancije svoju misiju društvenih promjena nastavit će u Zadru u rujnu.

- Idemo u jedan hrvatski dragulj, srednju Dalmaciju. Sigurno će biti teško iznova postaviti festival, ali on se održavao i u drugim državama. Radili smo ga od Ljubljane, preko Sarajeva, pa sve dolje do Cetinja. Vjerujem da će Zadar dobiti još veću mogućnost, jer je to kraj ljeta, a Festival tolerancije je poznat i po svom glazbenom programu - rekla nam je direktorica Festivala tolerancije.