Završila je prva runda glasanja za peti Rock&Off: Evo tko je sve blizu titule najboljih u 2022.

Prvi krug glasanja za jubilarnu, petu nezavisnu glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off je završio i poznati su kandidati koji su sve bliže tituli najboljih u 2022. godini. Žiri sastavljen od 87 novinara iz najvažnijih domaćih medija rekao je svoje, a nominacije za peti Rock&Off organizatori će najaviti na konferenciji za medije 12. siječnja 2023. godine u zagrebačkoj Tvornici kulture.

- I ove godine smo primili gotovo 2000 prijedloga u devet kategorija, a novinari su kao i svake godine skenirali scenu i u prvom krugu predložili sve glazbenike za koje vjeruju da su obilježili glazbenu 2022. godinu. Od imena koja su predložena će novinari u drugom krugu odabrati one nominirane te same dobitnike. S obzirom na navedena imena već sada možemo najaviti još jedan sjajni glazbeni program na ovogodišnjoj nagradi u Tvornici kulture. Zadovoljstvo nam je da nas već pet godina u promoviranju nedovoljno zastupljene rock&off scene prati naš partner Iskon - rekli su predstavnici Rock&Off nagrade.

U kategoriji Album godine predloženi su: Barbara Munjas - "Right Place & Right Time", Chui - "Zagreb - Berlin", Edo Maajka - "Moćno", Ether - "Bitke na makovim poljima", Ivan Grobenski - "Apocalipstick", J. R. August - "Still Waters", Ministranti - “Rock je mrtav”, ST!LLNESS - "Kocka je okrugla", Šumski - "Kolobari" i Tidal Pull - "Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini”.

Za titulu Pjesme godine snage bi mogli odmjeriti: Bad Daughter - "Bite Your Tongue", Detour - "Nekad je bilo bolje", Eni Jurišić i Matija Cvek - "Trebaš li me", Goran Bare - "Život kao rijeka", Ivan Grobenski - "Community", Lu Jakelić - "Sjene", Mary May - "Don't Call Me Baby", Miach i Hiljson Mandela - "NLO", Ministranti - "Rock je mrtav", Pavel - "Dobra stvar", Tidal Pull - "Dobro jutro, Jenny Lewis", Vojko V - "Evo me opet".

Veliki prasak godine postat će netko od navedenih izvođača: Djeca!, Eliot Alma, Hram, Miach, Tidal Pull, Toni.Drama ili Ukleti Dukat.

Nagrada Rock&Off je od 2018. godine nagradila niz izvođača, a postala je vrlo važna izvođačima i široj javnosti jer je izrasla u platformu iz koje je proizašlo nekoliko projekata - Mala škola Rock&Off novinarstva, Skener, Rock&Off turneja te Veliki Glazbeni Rock&Off kviz powered by Iskon. "Najbolji tulum u gradu" odnosno centralna dodjela nagrada Rock&Off održat će se 3. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Ovogodišnji vizual nagrade Rock&Off, kao i vizuale prethodnih godina, potpisuju stalni suradnici nagrade Ana Nikolić Baće i Emil Šimik. Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.

