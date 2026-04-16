Završila je serija 'U dobru i zlu'! Filip Juričić za 24sata: 'Teško nam je jer smo bili kao obitelj'

Sinoć je pao zastor na seriju koja je mjesecima držala gledatelje prikovanima uz male ekrane. Posljednja epizoda 'U dobru i zlu' emitirana je u srijedu u 21.15 sati na Novoj TV, a veliko finale donijelo je rasplet priče ispunjene ljubavlju, tajnama i dvostrukim životima. Publika koja je vjerno pratila sudbine omiljenih likova napokon je dobila odgovore na pitanja koja su se gomilala iz epizode u epizodu - tko je ostao zajedno, a tko krenuo dalje te je li pravda na kraju pobijedila? Jedno je sigurno - emocija nije nedostajalo, kako među publikom, tako i među glumcima. Filip Juričić, koji je u omiljenoj dramskoj seriji igrao glavnu mušku utjelovivši lik Veljka Sriće, otkiva nam što je za njega značio ovaj projekt i što novo sprema.

- Snimanje serije za mene bilo je jedno predivno razdoblje druženja i rada sa zanimljivom ekipom iz snova, koja se rijetko okuplja u takvom formatu. Cijelim putem vladala je jedna pozitivna i iscjeljujuća atmosfera, ispunjena zabavom, smijehom i dobrom energijom te se nadam da se taj osjećaj prelio i na publiku, a po reakcijama mislim da je - opisuje nam Juričić, koji je kroz Veljka Sriću odigrao kompleksnu ulogu uspješnog poduzetnika koji 25 godina vodi dvostruki život s dvije obitelji (u Zagrebu i Sarajevu).

Serija je tijekom emitiranja ponudila niz dramatičnih obrata, ali i likove koji su se razvijali pred očima gledatelja. Upravo zato finale nosi posebnu težinu - i za publiku, ali i za glumačku ekipu koja se već oprostila od seta.

- Snimanje smo završili u studenom prošle godine i oproštaj je, kao i svaki kraj, svima teško pao. Bilo je emotivno okončati jednu tako lijepu priču i projekt te se oprostiti od tako dobrog društva s kojim se tijekom vremena, osim poslovnog, razvio i jedan prijateljski odnos. Puno će mi nedostajati svi ti dobri, dragi, duhoviti i zabavni ljudi. Moram priznati i da meni osobno ovaj projekt puno znači jer sam u njega, zbog mnogih drugih angažmana, ušao umoran, ali izašao zaista odmoran. Za mene je to bilo zaista iscjeljujuće iskustvo. Zaista smo živjeli kao neka velika familija i ova serija imat će posebno mjesto u mojem srcu - iskreno dodaje Juričić, koji je nastavio vrijedno raditi na novim projektima.

Naime, omiljeni glumac nastavlja igrati ulogu gospodina Darcyja u kazališnoj predstavi 'Ponos i predrasude' u Palači Dverce, a za rujan priprema i dva nova TV projekta, koja zasad ne može otkrivati. Od kraja popularne serije Nove TV emotivno su se oprostili i Filipove kolege, koji su uz suze, zagrljaje, aplauz i tortu obilježili kraj jedne televizijske priče koja je, kako kažu, bila više od posla. Među njima je Martina Stjepanović, s kojom je Juričić snimio posljednje scene, a koja je odlično utjelovila Zrinku Oreb, samoživu, opuštenu Ivaninu mlađu sestru, koja je često ulazila u kratkotrajne afere nakon kojih se suočavala s ljubavnim razočaranjima.

- Jako je emotivno, pogotovo sad kad smo svjesni da se više nikad nećemo okupiti u ovakvom sastavu - priznala je Martina emocije pri oproštaju.

Posebno emotivna bila je i Mirna Medaković Stepinac, koja je kao bračni partner Veljka Sriće glumila lik Marine, tj. modernu, samostalnu suprugu i podršku glavnog lika Veljka Sriće.

- Kad sve zbrojim, a u ovom poslu sam više od dvadeset godina, mogu reći da je ovo bio najbolji kolektiv u kojem sam ikad radila. Žene na setu bile su genijalne! - naglasila je Mirna.

S istim osjećajem složio se i oprostio i Momčilo Otašević.

- To je stvarno bio rad s anđelima - ističe Momčilo.

Tijekom snimanja nije nedostajalo ni iznenađenja - kako za gledatelje, tako i za glumce.

- Prvo iznenađenje vjerujem da je došlo vrlo brzo kad smo počeli snimati da ću biti mama Leni koja mi je u međuvremenu postala draga i prijateljica. Tako da je to bio prvi nekakav šok. Onda kad smo shvatili da ću biti i baka bilo je ok. Ovo je definitivno golema lepeza mogućnosti koju je ovaj lik donio - ispričala je poznata hrvatska glumica i dizajnerica Katarina Baban, koja je u seriji odigrala lik Petre Majdak, zaručnice lika po imenu Joca.

Neki su trenuci na setu bili toliko nevjerojatni da su ih i sami glumci komentirali s nevjericom. Bilo je tu junaka i antijunaka, ali svi su pronašli put do mnogih srca. Zanimljivo je i kako su pojedini likovi, iako na granici između dobrog i lošeg, pronašli put do mnogobrojne publike koja je željno iščekivala svaku novu epizodu i u konačnici kraj.

- Kad je serija počela, meni je zapravo mnogo ljudi, žena, ne muškaraca, reklo da znaju jednu ženu koja je imala istu takvu priču, tako da možda je sve to prije bilo jednostavnije - zaključuje Mirna Medaković Stepinac.