Završile 'MasterChef' audicije: Evo tko je osvojio bijele pregače

Nova audicijska večer 'MasterChefa' donijela je nove bijele pregače, ali i nekoliko vrlo različitih puteva do njih. Dok su neki kandidati prolazak izborili zahvaljujući potencijalu koji su chefovi prepoznali unatoč pogreškama, drugi su ih osvojili sigurnošću, tehnikom i odvažnim idejama.

Posebnu pozornost privukao je Miro Gudelj Marjanović iz Korenice, koji nije znao imena članova žirija, ali je svojim pačjim prsima pokazao da kulinarskog talenta itekako ima.

- Ponašanje i krajnji rezultat su mi nespojivi. Ispeći pačja prsa medium plus nije lako, dobiti ovakav umak nije slučajnost. Ako želiš ovome pristupiti ozbiljno, od mene imaš 'da' - rekao mu je Stjepan, a Goran mu je poručio da talent za kuhanje ima, ali mu treba odgoj.

- Hvala vam na savjetima, ja ću ponašanje dovesti na svoje - rekao je Miro koji je audiciju napustio s pregačom.

Foto: Luka Dubroja

Monika Bačić iz Rijeke za audiciju je odabrala rižoto, svjesna da se radi o jelu na kojem se mnogo toga može pokazati, ali i pogriješiti.

Rižoto sa špinatom, pinjolima i hrskavim pršutom dovršila je doslovno u posljednjoj sekundi.

- Postupci i redoslijed bili su dobri, ali u finalu to baš i nije ispalo najbolje. Dat ću vam priliku da naučite i čemu treba težiti, od mene imate 'da' - rekao joj je chef Mario.

Chef Goran joj je dao 'ne', no Stjepanovo 'da' osiguralo joj je pregaču.

- Dobro je, uspjela sam. Ovu pregaču posvećujem samoj sebi za hrabrost, jer sam se odvažila doći - rekla je Monika.

Foto: Luka Dubroja

Juan Jose Nunes Andrade, Meksikanac sa zagrebačkom adresom, chefove je osvojio vijetnamskim rolicama i umakom. Njegovo jelo oduševilo je žiri originalnošću i okusima.

- Morat ću vas pitati za recept za jelo jer je fino, hrskavo, sočno... - komentirao je chef Goran.

Juan je s pregačom u rukama kratko poručio: 'Osjećam se ponosno'.

Foto: Luka Dubroja

Mirjana Maglić iz Splita predstavila se janjećim kotletima. Nakon komentara chefova tijekom kušanja bila je uvjerena da prolazak neće izboriti, a chef Mario joj je doista dao 'ne'.

Stjepan je, međutim, prepoznao njezino iskustvo i znanje.

- Imate smisla za okuse, mislim da znate što radite. Baratate određenim tehnikama i znanjima. Smatram da su potrebni za MasterChef kuhinju i da bi se po njima mlađa generacija trebala ugledati na vas - rekao joj je.

Goran se složio s njim, pa je Mirjana dobila pregaču.

- Bilo je puno teže nego što sam mislila da će biti - priznala je nakon audicije.

Foto: Luka Dubroja

Pavla Obadić Toljan pripremila je tradicionalno međimursko jelo, a za svoju je verziju donijela domaću slaninu. Chef Stjepan u početku je bio skeptičan može li takvo jelo uspješno pripremiti u ograničenom vremenu, no konačni rezultat ga je uvjerio.

- Mislim da ste jako dobar kandidat za MasterChef, od mene imate 'da' - rekao joj je.

S njim su se složili i ostali chefovi pa je Pavla osvojila tri 'da'.

- Velika je čast bila kuhati za njih. Nisam očekivala tri 'da' - rekla je.

Foto: Luka Dubroja

Manje uspješna bila je audicija Domagoja Matoševića iz Vinkovaca, koji je pripremio burger od srnetine. Već tijekom pripreme imao je problema s majonezom, koju je morao raditi nekoliko puta, a nije bio siguran ni u termičku obradu mesa.

- Ove sezone smo vidjeli svašta, ali ovakav kaos i pogubljenost nismo još - rekao mu je chef Goran.

Nakon što je provjerio meso, utvrdio je da je ostalo sirovo.

- Ideja je dobra, ali realizacija ne - zaključio je. Domagoj je ostao bez pregače i priznao: 'Nadam se da se vidimo sljedeće godine, jer ovo je bilo sramotno'.

Miško Mijo Trgovac pred žiri je donio vegetarijanski curry s basmati rižom i dimljenim tofuom, želeći pokazati da vegetarijanska kuhinja može biti jednako vrijedna i zanimljiva.

- Poljoprivrednik sam, a sa mnom rade i djeca koja pokazuju interes za kuhanje - ispričao je.

Njegovo jelo ugodno je iznenadilo žiri.

- Ovo je bilo jako fino, iznenađujuće fino, povrće je ostalo fino hrskavo, nije bilo prekuhano, tako da mislim da u MasterChefu ima prostora za jednog vegetarijanca i dat ću vam šansu - rekao je chef Mario.

S tri 'da' Miško je osvojio pregaču.

- Volio bih da veganska kuhinja bude prepoznata - poručio je.

Foto: Luka Dubroja

Andrea Lučić pokušala je krem juhu od rajčice, mrkve i batata prilagoditi standardima MasterChef audicije. No izvedba nije zadovoljila žiri.

- Krem juha bi trebala biti svilenkasta, povezana - rekao je chef Stjepan, dodavši da je rezultat bio dosta ispod njegovih očekivanja. Ni ostali chefovi nisu bili uvjereni pa je Andrea dobila tri 'ne'.

- Razočarana sam što sam dobila tri ne i što nisam dobila pregaču - rekla je, ali dodala da zbog toga neće prestati kuhati.

Bez pregače je audiciju završio i Dejan Karaula iz Like, koji je želio spojiti meso i plodove mora te je pripremio juneći steak s kozicama. Iako je nakon kuhanja rekao da je 'sve ispalo po planu', chefovi su imali sasvim drukčiji dojam.

- Nadam se da ste i sami svjesni grešaka koje ste napravili. Prvo je izgorio maslac, pa ste na to stavili češnjak, pa na zagorenom maslacu pekli steak, koji se nije ispekao do kraja, pa ste na tom izgorenom maslacu radili kozice. Ovo će biti 'ne' od sve trojice - rekao mu je Stjepan.

Večer je uspješno zaključio Roman Šalindrija iz Zagreba, koji je pred chefove došao s ambicioznim jajima Benedict.

- Dosta ambiciozno, nekima i u finalnom tjednu ne uspije - upozorio ga je chef Stjepan, no Roman se nije dao pokolebati. Njegova samouvjerenost bila je opravdana.

- Osobno mi se sviđa što ste došli pred nas s jelom za koje moramo vidjeti dosta tehnika. Ovo je dovoljno za prvu stepenicu. Sviđa mi se način razmišljanja i vaša samouvjerenost - rekao mu je chef Stjepan.

S njim su se složili i ostali chefovi, a Roman je svoj prolazak sažeo u svom stilu: 'Dođoh, vidjeh, rasturih, odoh, kratko i jasno, kako sam i očekivao'.

Posljednja audicijska večer tako je donijela još kandidata koji nastavljaju borbu za svoje mjesto u 'MasterChef' kuhinji, a kako će se snaći u novim izazovima doznajte već u idućim epizodama!