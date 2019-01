Završile prijave: Tri kandidata natjecala su se u talent showu

Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, nakon stanke od osam godina ponovno se vraća na male ekrane. Iz organizacije su već potvrdili da će Dora biti u Opatiji, a napokon se doznao i konačan popis svih glazbenika koji su se prijavili.

[video: 1203258 / Lidija Bačić već je dva puta nastupala na Dori. Na idući izbor za pjesmu Eurovizije ići će ako stigne snimiti pjesmu.]

Jacques Houdek (37) prijavio je 18-godišnjeg Splićanina Roku Blaževića, kojeg su gledatelji imali priliku gledati u glazbenom showu 'Zvijezde'. Houdek je, naime, prije dva mjeseca priznao da je za Doru već napisao pjesmu, a nju je namijenio isključivo svom odabraniku. Jacques se na ovogodišnji natječaj za Doru prijavio kao skladatelj i tekstopisac, a pjesmu 'The Dream' izvest će njegov Roko.

Foto: Instagram

- Neopisiv je osjećaj ponosa kada predstavljaš svoju zemlju na najgledanijem televizijskom showu na svijetu, a to sa sobom nosi i veliku odgovornost što sam iskusio pred dvije godine u Kijevu. Uistinu bih volio da jedan vrhunski mladi pjevač poput Roka dobije priliku doživjeti takvo iskustvo i vjerujem da će to prepoznati i žiri i publika Dore... - rekao je Jacques u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Zadranin Jure Brkljača kojeg mnogi nazivaju nasljednikom Olivera Dragojevića na Doru se prijavio s pjesmom skladatelja Miroslava Rusa. Rus je surađivao s Tošom Proeskim, a pjesma 'Igra bez granica' njegovih je ruku djelo.

Foto: Instagram

- Radi se o laganoj, moćnoj baladi i jednom od boljih rukopisa Miroslava Rusa. Ako prođem natječaj, pjevat ću je na hrvatskom jeziku. Vjerujem u nju i mislim da bi mogla dobro proći na Eurosongu. Aranžman za nju je radio Mihael Blum - izjavio je Jure za Slobodnu Dalmaciju.

Čak dva natjecatelja ovogodišnje Dore gledali smo u talent showu 'The Voice'. Riječ je o Dini Petriću (24) i Vedranu Ljubenku.

Pjesma s kojom će nastupati Dino zove se 'Falit ćeš mi noćas', a napisao ju je splitski autor Matko Štimac.

Foto: Instagram

- Pjesma nosi veliku težinu i samim time mi je čast što mi je ukazao takvo povjerenje. Skladba je satkana od tri minute čiste emocije, power balada koja govori o gubitku voljene osobe i unutarnjoj borbi sa samim sobom te kako krenuti dalje. Očekujem od sebe da dam svoj maksimum. Mislim da s jakom pjesmom i snažnom emocijom, a u pjesmi je ima puno, ne mogu ostati neprimijećen od publike, kako naše, tako i europske, jer vjerujem da je glazba najemotivniji svjetski jezik kojeg svatko poznaje - rekao je Dino.

Natjecatelj kojeg smo slušali u drugoj sezoni The Voicea' je Dubrovčanin Vedran Ljubenko (25). Pjesma s kojom se prijavio zove se "Ne diraj me, ne diram te".

Foto: Instagram

- Autor sam glazbe, teksta i aranžmana i nadam se da ću upasti na Doru i ostvariti dobar plasman jer smatram da pjesma ima veliki potencijal. Nisam pisao planski za ovakav tip natjecanja i ne bih prijavljivao bilo što, ova se pjesma baš dogodila - objasnio je Dubrovčanin.

Pjevačica Lidija Bačić (33) također je razmišljala o tome hoće li se prijaviti na Doru, a rekla nam je kako će to napraviti ukoliko stigne snimiti pjesmu i poslati je do roka 10. siječnja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Super je što se Dora vratila, zaista to mislim. To je najbolja stvar koja se mogla dogoditi za glazbenike. Taj festival uvijek iznjedri puno hitova koje uvijek pamtimo i pjevušimo još dugo nakon natjecanja. Sve je to korisno za nas - pojasnila je Lile.