Zbog finala će propustiti Ligu prvaka: Samo disciplina i volja

Da mi je netko rekao da potpišem na početku da ću biti u finalu 'Plesa sa zvijezdama', odmah bih potpisao. Napravio sam sve što sam htio i već sad. Dokazao sam drugima, a još bitnije dokazao sam sebi, što mogu napraviti kad se maksimalno posvetim treninzima, disciplini i volji.

Percepcija javnosti se sigurno promijenila o dvometrašima i plesu. Percepcija o meni se promijenila. Ne znam što bi mi donijela pobjeda više od toga. Sad mi je jedini cilj dobro se zabaviti na plesnom podiju, rekao nam je komičar Ivan Šarić (32) koji će se uz glumca Slavka Sobina (34) i bivšu Miss Dalmacije Viktoriju Rađu (41) boriti za titulu najbolje plesne zvijezde devete sezone 'Plesa sa zvijezdama'.

Prije nego što je stao u plesne cipelice trenirao je boks, plivanje i veslanje, no više puta je izjavio kako su plesni treninzi naporniji nego što je očekivao na samom početku.

- Kad nakon treninga dođem doma ja odšepam u krevet, popijem magnezij i zaspim. Podcijenio sam koliko će show uzeti vremena pa ću dio obaveze morati otkazati - izjavio je komičar. Za to je zaslužna njegova partnerica i mentorica Paula Jeričević (25) s kojom Šarić svakodnevno vježba.

Led su probili s plesom cha-cha-cha na pjesmu 'Hipnotiziran', no za njega su osvojili samo 22 boda. Šarić je priznao kako ga je u cijelom showu najviše pogodila upravo ta prva četvorka koju mu je dodijelio Nicolas Quesnoit (42).

- U tom trenutku sam se osjećao malo zbunjeno jer smo jako dugo vježbali za to. Nisam se naljutio jer me takve stvari jako motiviraju. Tko zna, da nam je dao veću ocjenu možda ne bismo dogurali tako daleko - priznao nam je Šarić. No, iz epizode u epizodu ovaj 'dvometraš' postao je sve vještiji u plesnim koracima.

Već je u drugoj epizodi za engleski valcer na 'Vjeruj u ljubav' osvojio 31 bod.

- To je zaista bilo fantastično. Ivane, zaista si me oduševio. Ispunjavao si prostor, bio si pravi kavalir, bravo. Jedino za sljedeći put neka bude malo više fokusa kod okreta - rekla mu je Almira Osmanović (60). Svojom šarmom i duhovitošću Paula i Ivan su u trećoj epizodi osvojili također 31 bod, no publiku su posebno oduševili paso dobleom na film 'Zoro' te dobili najveći broj glasova.

- Hvala ti što si opet od mene napravila muškarčinu - zahvalio se Ivan Pauli. Najlošije komentare plesni par dobio je za izvedu slow foxa koji je ujedno i jedan od najtežih plesnih stilova. Tada su osvojili svega 26 bodova, no glasovi publike izvukao ih je ispadanja iz showa. Između proba i stalnih treninga nije nedostajalo ni dobre zabave pa je tako Šarić jednom prilikom na društvenim mrežama podijelio ples sa glumcem Sobinom, a koreografiju je nazvao 'Zvijezd sa zvijezdama'.

- Na generalnoj probi, Slavko Sobin i moja malenkost u žustroj borbi protiv profi plesača u plesnom dvoboju. Malo je reći da smo ih pomeli s podija - napisao je Ivan na Instagramu te oduševio publiku.

Prve desetke u showu Paula i Ivan dobili su za Jive na glazbeni broj iz mjuzikla 'Briljantin', a za svoju izvedbu osvojili su 40 bodova.

- Ovo je bilo toliko genijalno da smo Almira i ja odlučile prijeći s Garić na Šarić - poručila mu je Tamara Despot (38).

Komičar je svoj trud i popularnost dokazivao kroz cijeli show što su prepoznali i njegovi obožavatelji, a prvi dvoboj je doživio pred sam ulazak u finale kad je u 'ring' ušao s modnim stilistom Markom Grubnićem (37).

- S nikim drugim u plesnom dvoboju ne bih više htio biti nego s doktorom Grubnićem. To je izazov i čast za mene. Znao sam da će se sve svesti na nijanse. Znao sam da glasovanje neće biti jednoglasno. Iskreno nisam osjećao ništa tijekom glasovanja. Dao sam sve od sebe i znam da je i Marko. Odradili smo to gospodski i to mi je najbitnije - rekao nam je Šarić nakon dvoboja.

Zanimljivo je kako će zbog finala 'Plesa sa zvijezdama' Šarić propustiti finale Lige prvaka za koju je imao i kartu. Ipak, komičar je najzahvalniji svojoj mentorici Pauli bez koje se ništa od ovog ne bi dogodilo.

- Imao sam sreće da mi je partnerica Paula takva kakva je i da me gurala i kad sam mislio da ne mogu - zaključio je.